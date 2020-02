Irak: manifestantes rechazan el nuevo gobierno de transición, encargado de convocar elecciones

Las protestas en Bagdad y otras ciudades en el sur de Irak continuaron un día después del nombramiento del exministro Mohammed Tawfiq Allawi como nuevo primer ministro, cuya primera tarea será convocar a elecciones anticipadas.

Al nuevo primer ministro de Irak, Mohammed Tawfiq Allawi, la ciudadanía no le perdona que ya haya formado parte del gobierno en el pasado y por eso ahora rechaza su nombramiento por parte del presidente del país, Barham Salih.

Este 2 de febrero, en Bagdad y algunas ciudades del sur del país, los manifestantes que acamparon durante meses exigiendo la destitución de la clase dominante de Irak corearon "rechazamos a Allawi" y sostuvieron carteles de su rostro tachado, como muestra de su descontento.

Estudiantes universitarios pisan un cartel que representa al recién nombrado primer ministro de Irak, Mohammed Tawfiq Allawi, el 2 de febrero de 2020. © Thaier al-Sudani / Reuters

Allawi llegó en reemplazo de Adil Abdul Mahdi, quien renunció hace dos meses presionado por una convulsión social que este domingo empezó su quinto mes consecutivo. Los manifestantes lo ven como un “títere” de la élite actual que originó los líos de corrupción en los que está inmerso el país.

Nombrar al nuevo primer ministro era tarea del Parlamento, pero después de dos meses en que los partidos rivales intentaron fallidamente lograr un consenso, fue el presidente Barham Salih quien tomó la última palabra.

De acuerdo con la Constitución de Irak, a partir de la posesión de Allawi que se hizo efectiva el 1 de febrero, el nuevo primer ministro tiene un mes para formar un nuevo gobierno y convocar a elecciones anticipadas.

El recién nombrado mandatario pidió el acompañamiento de observadores internacionales para garantizar la transparencia en el proceso electoral.

Un pasado político que los manifestantes no perdonan

Aunque la designación de un nuevo gobierno se había convertido en una de las demandas de la ciudadanía, el doble paso de Mohammed Tawfiq Allawi por el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno de Nuri al-Maliki generó resistencia entre los manifestantes.

A muchos se les vino a la memoria que bajo el mandato de Maliki, el autodenominado grupo Estado Islámico (EI) proclamó su califato en 2014 con el control de más de 85.000 kilómetros de territorio entre Siria e Irak, un importante episodio en la historia reciente del país.

“'Mohammed Tawfiq Allawi fue ministro durante dos períodos, por lo que no es adecuado. Queremos una persona nominada por los manifestantes y que no tenga antecedentes políticos. Y lo más importante, no debe ser nominado por partidos corruptos”, aseguró uno de los manifestantes.

Irán celebra la llegada del nuevo ministro

El gobierno e Irán, que tiene vínculos profundos con algunos partidos políticos en Irak, fue uno de los primeros en salir a ofrecer su apoyo al nombramiento del nuevo primer ministro. Al mismo tiempo, reiteró su respaldo a la demanda del gobierno de que las fuerzas estadounidenses abandonen el país.

“Apoyamos la independencia, la soberanía nacional, la integridad territorial y el fortalecimiento de los fundamentos de la democracia en Irak junto con la solicitud legítima del gobierno y el pueblo de Irak de la salida de las fuerzas estadounidenses del suelo de ese país”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Mousavi.

El ataque con aviones no tripulados con el que Estados Unidos dio de baja al comandante militar iraní, el general Qassem Soleimani, en enero de 2020, ocurrió en Bagdad, dando un impulso a los aliados de Irán en ese país para pedir la retirada de las fuerzas estadounidenses.



