Once cadáveres fueron encontrados en una fosa común en México

La Fiscalía General del estado de Michoacán informó que los restos de once personas fueron encontrados en un terreno de la colonia Zumpimito, en la ciudad de Uruapán, en el estado de Michoacán, al occidente de México.

El hallazgo de los cadáveres fue reportado a las autoridades por unos albañiles que descubrieron los cadáveres mientras realizaban excavaciones que interrumpieron al descubrir bolsas de plástico negras con los restos humanos.



Miembros del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron a la zona y exhumaron un total de once cadáveres, cuyas identidades y sexo aún no han podido determinarse.



La Fiscalía estatal asegura que este múltiple crimen podría derivarse de las pugnas entre los cárteles del narcotráfico Jalisco Nueva Generación y Nueva Familia Michoacana -que opera con su brazo armado autodenominado como "Los Viagras"-, por el control de la producción y tráfico de drogas.



“Durante las labores que hasta el momento se han realizado en la zona, se localizaron 11 cadáveres en estado de descomposición, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense, en apego a los protocolos, para que se practique la necropsia de ley", dijo en un comunicado el organismo estatal.



Michoacán es una de las zonas en México más golpeadas por la violencia generada por el crimen organizado. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este estado cerró el 2019 con 2.049 homicidios.



La semana pasada, la policía de Michoacán capturó a Luis Ayala Barragán, alias el Vocho, un joven de 18 años, presunto jefe local de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y vinculado a una masacre con 19 muertos de hace unos meses.



El gobierno del estado mexicano confirmó la detención de Ayala Barragán, quien está relacionado con el homicidio de 16 hombres y 3 mujeres, cuyos cadáveres aparecieron en agosto de 2019 colgados en un puente y otras partes esparcidas en calles de la ciudad de Uruapán.



Desde que empezó en 2006 la llamada guerra contra el narcotráfico, el país azteca ha acumulado más de 60.000 desaparecidos. Los polémicos operativos militares organizados para combatir este flagelo han sido criticados por defensores de los derechos humanos, quienes aseguran que la violencia no se ha reducido.



Además, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, se han exhumado 1.124 cadáveres de fosas clandestinas en todo el país, según datos de la agencia EFE.

