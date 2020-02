Protestan en frontera entre México y EEUU por políticas antiinmigrantes

Anuncios Lee mas

Tijuana (México) (AFP)

Unas 50 personas protestaron este domingo en el muro fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y la estadounidense San Diego por las políticas antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump.

"Trump, deja entrar a Estados Unidos a los mexicanos para trabajar en los territorios que nos robaron en 1848", decía una manta colocada sobre la barda divisoria, en referencia al tratado por el que México cedió casi la mitad de su territorio a Estados Unidos tras una guerra entre ambos países.

Un migrante subió a la barda que divide a ambos países y colocó una bandera mexicana mientras otro sostenía un cartel que decía "Trump no pagaremos tu muro".

Los manifestantes quemaron una piñata de Donald Trump por la forma en la que el presidente estadounidense se expresa de los mexicanos, dijo el presidente de la organización de migrantes Ángeles Sin Fronteras, Sergio Tamai.

Durante su primera campaña presidencial, Trump dijo que inmigrantes mexicanos eran "violadores" que traen "drogas" y "crimen" a Estados Unidos.

"Una prueba de esa mentira está en que de los mexicanos que están en Estados Unidos, el año pasado nos mandaron más de 35.000 millones de dólares", dijo Tamai al referirse a los flujos de remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

"¿Qué fuera de México si no fuera por esas remesas?", dijo el activista. "Es la prueba irrefutable de que quienes cruzan son personas trabajadoras, no son delincuentes y si fueran, no nos mandarían tantos millones de dólares".

Tamai exigió al gobierno de México replantear el acuerdo comercial T-MEC (entre los dos países y Canadá) porque no se discutió la situación migratoria para regularizar a quienes ya viven en Estados Unidos.

"Le estábamos recordando a Trump que por la mano mexicana Estados Unidos es lo que es", dijo por su parte Lourdes Lizardi, representante de la Alianza Migrante Tijuana.

La migración ha sido un tema vital entre México y Estados Unidos desde que Trump se lanzó a la presidencia y amenazó con colocar un muro entre ambos países pagado por los mexicanos.

