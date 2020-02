El 'plan b' de la CIDH tras impedimento a delegación para visitar Venezuela

La delegación estaba invitada por la Asamblea Nacional que preside el opositor Juan Guaidó para reunirse con víctimas, ONG y líderes de la sociedad civil, pero el Gobierno de Nicolás Maduro negó que haya extendido dicha invitación y argumentó que Venezuela no forma parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. La CIDH dijo que tiene un 'plan b'.

El objetivo de la misión integrada por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Esmeralda Arosemena; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, era ingresar al país pese a que el Gobierno de Maduro aclaró la semana pasada que "en ningún momento" ha invitado a dicha Comisión, por lo que la visita solo contaba con la autorización del líder opositor Juan Guaidó.

Si bien la OEA, ente del que forma parte la CIDH, no ha aprobado ninguna resolución que reconozca de modo específico a Guaidó como presidente interino, el 10 de enero de 2019 declaró "ilegítima" la toma de posesión de Nicolás Maduro.

La agenda de la misión de la CIDH en Venezuela se estaba preparando desde julio pasado con el fin de acceder en terreno a la situación de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y periodistas y conocer de cerca la situación de los hospitales, el abastecimiento de alimentos y la crisis migratoria. Sin embargo, la misión no pudo abordar el vuelo previsto a Caracas este martes desde Panamá.



"Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la CIDH a la puerta del avión en Panamá (...) Informaron que recibieron instrucciones del régimen de #Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país", informó este 4 de febrero la CIDH a través de su cuenta de Twitter.

Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la #CIDH a la puerta del avión en Panamá. Todos con los bording pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de #Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país. pic.twitter.com/a4CQ1z3vTu — CIDH - IACHR (@CIDH) February 4, 2020

En una declaración a EFE, Copa Airlines indicó que "se abstiene de realizar comentarios al respecto, toda vez que se trata de un asunto externo a la compañía sobre el cual no tiene jurisdicción".



Por su parte, la presidenta de la comisión tildó de lamentable que no hayan podido llegar a Venezuela, un país al que la comisión no ha visitado desde hace 18 años.

Según le dijo Paulo Abrão a France 24, la Comisión lleva desde 2003 solicitando, cada año, una autorización para ingresar al país petrolero.

Durante todos esos años, primero el fallecido presidente Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, argumentaron que no existía ninguna necesidad de que un organismo internacional revisara la situación de derechos humanos en Venezuela.

Finalmente la autorización llegó tras casi dos décadas por medio del nuevo embajador ante la OEA, Gustavo Tarre, designado por Juan Guaidó.

El 'plan B' de la CIDH: tener contacto con "las víctimas"



Arosemena le aseguró a France 24 que ya tenían un 'plan B' trabajado con el equipo para poder contactarse con el gobierno colombiano en el caso de que no pudieran entrar a Venezuela. La misión partirá hacia Colombia para llegar a la ciudad fronteriza de Cúcuta.

"Sabemos que hay un importante número de venezolanos en situación de vulnerabilidad y en condiciones difíciles. Ahí podremos desarrollar parte de lo que teníamos en nuestra agenda, no en los términos en que la teníamos programada, pero sí alcanzar esta posibilidad de un contacto directo con las víctimas y las organizaciones. Tendremos todo el jueves y el viernes para hacerlo", dijo Arosemena a este medio.

La oposición y varias ONG venezolanas critican el veto a la misión de la CIDH

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, Veppex, calificó este martes de "inaceptable" la decisión de Copa Airlines. "Es inaceptable que una aerolínea cuya base de operaciones es un país como Panamá, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, haya acatado la decisión de la dictadura impidiendo que los propios delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaran a Venezuela", señaló el presidente de Veppex, José Antonio Colina, en un comunicado.

El líder opositor Juan Guaidó, que se encuentra en una gira internacional, señaló a través de su cuenta de Twitter las "contradicciones" del Gobierno de Maduro y afirmó que la medida "no va a ocultar las pruebas de que en Venezuela se violan los derechos humanos".

Al impedir la entrada de la @CIDH, la dictadura se reconoce como violadora de Derechos Humanos, también vuelve a exponer sus contradicciones: los mismos que pidieron que la @CIDH visitara otros países, que fueron visitados, hoy bloquean su ingreso a Venezuela. — Juan Guaidó (@jguaido) February 4, 2020

La Asamblea Nacional de Venezuela no se quedó atrás y consideró que la medida contra los delegados de la Comisión ratifica que en Venezuela "existe un sistema de violaciones" a los derechos humanos, expresó en la misma red social.

Con EFE

