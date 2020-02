Venezuela, México y Dominicana ganan en la tercera fecha de la Serie del Caribe

Anuncios Lee mas

San Juan (AFP)

Venezuela se consolidó en el puntero de la Serie del Caribe 2020 al doblegar 3-2 a los Cangrejeros de Puerto Rico en un partido que se extendió a entradas extra y tuvo un final controversial.

Errores de tiro del receptor boricua Jonathan Morales a primera base y del jardinero derecho Jan Hernández a tercera base le permitieron a Venezuela conseguir las carreras del empate y la victoria en la décima entrada.

Pero mientras los venezolanos celebraban en el plato, el dirigente boricua José "Tony" Valentín le reclamaba a los árbitros una jugada de supuesta "interferencia" que hubiera echado atrás la victoria venezolana. Pero su queja no prosperó.

Los venezolanos abrieron el marcador en el tercer episodio con una carrera. Puerto Rico empató las hostilidades en el octavo forzando el extra inning.

De su lado, los Tomateros de México combinaron un sólido pitcheo con una explosiva ofensiva para doblegar 6-1 a los Astronautas de Panamá.

El lanzador abridor Yoanys Quiala tiró una joya de partido. En siete entradas completas realizó 80 lanzamientos, 61 de ellos strikes. Le conectaron solamente tres indiscutibles y permitió una carrera. Ponchó a cuatro bateadores.

"La verdad fue una excelente salida de parte de Yoanys. No me ha tocado ver todos los juegos de la Serie, pero no veo cómo alguien puede haber sido más dominante que él hasta el momento. Siete (entradas) blanquedas, 80 pitcheos, impresionante su salida", comentó Benjamín Gil, dirigente de los Tomateros.

En otro encuentro de la jornada, Colombia y República Dominicana tuvieron un duelo monticular por seis entradas consecutivas antes de que los debutantes en la Serie del Caribe sucumbieran ante la presión quisqueyana y cayeran derrotados vía blanqueada.

El marcador final del partido, realizado en el estadio Hiram Bithorn de la capital puertorriqueña, fue 4-0.

El lanzador dominicano Paolo Espino se lució en la lomita, permitiendo sólo tres incogibles y ponchando a cinco lanzadores en seis entradas.

Colombia recibió la segunda blanqueada consecutiva en el torneo caribeño y su tercera derrota en igual número de salidas.

"Estamos muy contentos con esta victoria. No fue un juego fácil, pero al final lo definimos", expresó Lino Rivera, piloto de los dominicanos.

Venezuela se mantiene como el líder y único invicto con marca de 3-0. Dominicana y México tienen marca de 2-1, mientras que Panamá y Puerto Rico tienen 1-2 y Colombia 0-3.

La jornada del martes tendrá a Panamá ante República Dominicana; México contra Venezuela y Colombia ante Puerto Rico.

