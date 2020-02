Accionista de Avianca defiende transparencia en compra de aviones de Airbus

Anuncios Lee mas

Bogotá (AFP)

El accionista mayoritario y expresidente de la aerolínea colombiana Avianca, Germán Efromovich, defendió este miércoles la transparencia en la compra de más de un centenar de aviones a Airbus ante el escándalo de corrupción que envuelve al mayor fabricante europeo.

La adquisición "fue un proceso largo. Se hizo una licitación totalmente transparente, porque obviamente tanto Fabio Villegas (expresidente de la época de Avianca) como yo, queríamos conseguir lo mejor para la compañía", declaró este miércoles el empresario en rueda de prensa en Bogotá.

Según la Fiscalía Financiera Nacional francesa (PNF), un alto ejecutivo de Avianca -cuya identidad no ha sido revelada- solicitó en 2014 un soborno por las gestiones que realizó para que Avianca adquiriera la flotilla de aeronaves a Airbus.

Aunque el pago no se concretó, el ejecutivo hizo la solicitud al fabricante a través de una firma intermediaria y su pedido quedó registrado en correos electrónicos, detalló el informe judicial sobre el acuerdo logrado por la fiscalía francesa con Airbus.

"Si Airbus le pagó a alguien fue por pura imbecilidad, porque no había ningún motivo para hacerlo", agregó Efromovich, precisando que habló a título personal y no en nombre de Avianca, donde no ostenta actualmente ningún cargo.

La parte colombiana del caso salió a la luz pública en medio del escándalo que enredó mundialmente a Airbus.

Una investigación realizada en conjunto por la FNF, la Oficina de Fraudes Graves británica y el Departamento de Justicia estadounidense, evidenció las corruptelas del grupo que incluían intermediarios ficticios o "regalos lujosos" a particulares y funcionarios para facilitar compras de aviones en siete países.

La compañía logró un acuerdo que se dio a conocer el 31 de enero con la justicia de los tres países para archivar los casos, a cambio de un desembolso de 3.600 millones de euros.

Esta multa, que no significa que la compañía reconoce ser culpable de corrupción, engullirá una buena parte de los beneficios de Airbus, que había realizado un beneficio neto de 3.100 millones de euros en 2018.

Además de Colombia, China, Corea del Sur, Rusia, Nepal, Taiwán y Emiratos Árabes Unidos fueron afectados por las prácticas fraudulentas.

Nacido en Bolivia, formado en Brasil y nacionalizado colombiano, Efromovich tomó el control de Avianca en 2004, cuando la aerolínea insignia de Colombia estaba en ley de quiebra y desde entonces bajo su mando inició un rápido proceso de crecimiento.

Sin embargo perdió el control de la empresa en mayo pasado tras una "serie de incumplimientos" a un acuerdo de préstamo con la estadounidense United Airlines, que entregó la administración de la empresa al socio minoritario Kingsland.

Actualmente Avianca Holdings la integran las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airline, con sedes en Centroamérica y Perú.

© 2020 AFP