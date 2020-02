Deportistas franceses llaman a romper el silencio en una carta contra las agresiones sexuales

Tras conocerse las acusaciones de violación en el patinaje, los deportistas franceses de alto nivel publicaron una carta en el diario Le Parisien. En ella piden se rompa el muro del silencio y demandan medidas para prevenir nuevos abusos.

"Violencia sexual: Es hora de dar la voz", así se titula la carta que el martes 4 de febrero publicó el diario francés Le Parisien. La firman algunos de los deportistas franceses más reconocidos como el judoca Teddy Riner, la futbolista Gaëtane Thiney o la patinadora Nathalie Pechalat. Todos ellos son miembros de la comisión de atletas de alto nivel del Comité Nacional Olímpico y Deportivo de Francia (CNOSF).

En la carta, los deportistas dicen sentirse indignados mas no sorprendidos por las revelaciones de violación en el patinaje francés. Agradecen el trabajo de investigación de los periodistas que ventilaron los hechos y a la vez se solidarizan con las víctimas.

54 sportifs, dont Ophélie David, Astrid Guyart, Nathalie Péchalat, Marie Martinod s’engagent dans une tribune pour que les violences sexuelles ne soient plus un tabou https://t.co/SwwPBScmVf pic.twitter.com/p6L2F5Jjnj — Le Parisien (@le_Parisien) February 4, 2020

Sin embargo también hacen su "mea culpa" porque afirman sentirse responsables. "Todos hemos tenido dudas, sospechas, oído rumores", aseguran, pero por miedo a poner en riesgo su futuro se han acostumbrado a callar.

Para romper con esa costumbre, los atletas piden que se actúe colectivamente. Demandan a los dirigentes no callar ni tratar de tapar hechos para proteger un club o una federación, a los entrenadores no "hacerse los de la vista gorda" y a los padres no olvidar para seguir adelante.

Asimismo, reiteran su apoyo a la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, por su posición firme ante los hechos y por "su compromiso en la lucha contra toda forma de violencia en el deporte".

Célula de apoyo a las víctimas y cursos de prevención

Los 54 firmantes también hacen propuestas para luchar contra las agresiones sexuales. Por una parte, piden la creación de una célula de asistencias a las víctimas que trabaje de manera independiente. Esta podría contactar tanto al ministerio de Deportes para abrir investigaciones administrativas como a la justicia.

Además de esto, solicitan que los antecedentes judiciales de los voluntarios, entrenadores y dirigentes tanto de clubes como de federaciones estén bajo control permanente por un ente independiente con capacidad para intervenir.

Por último, desean que se pongan en marcha medidas legislativas para revocar a todo individuo implicado en un caso de agresión sexual así como cursos de prevención y concientización en todas las estructuras deportivas.

Las denuncias se extienden al mundo del fútbol

La marea sigue agitada. En la mañana de este miércoles 5 de febrero, la policía detuvo a Said Chabane, el presidente del SCO Angers, club de la primera división francesa de fútbol. Chabane, de 55 años, es acusado de agresiones sexuales, abuso de su función y acoso.

Tres empleadas y extrabajadoras, entre los 25 y 30 años declararon ser víctimas de "caricias en las partes íntimas", según informó a la agencia AFP Eric Bouillard, fiscal de la República de Angers.

"La investigación preliminar comenzó el 7 de enero tras la denuncia de una asalariada del club que indicó haber sido víctima de hechos calificables como agresión sexual. Otras dos presuntas víctimas han presentado denuncia también", explicó el fiscal.

"Said Chabane contesta formalmente todas las alegaciones que hay contra él y aportará a la justicia todos los elementos que permitan restablecer la verdad y preservar su honor", según reza el comunicado del club.

El documento indica que Chabane está cooperando con las autoridades para que se reconozca su inocencia.

Aunque los primeros hechos denunciados datan de 2019, no parecen que sean los únicos, según las autoridades.

