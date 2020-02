Turingia: líder liberal dimite tras escándalo por elección con apoyo de la ultraderecha

Luego de 24 horas de haber sido elegido primer ministro del estado libre alemán de Turingia, Thomas Kemmerich renunció en medio del escándalo que causó su elección con votos de la extrema derecha. Kemmerich acusó a la AfD de haber generado la crisis.

Turingia, un estado libre de Alemania y exmiembro de la extinta República Democrática Alemana, llevó a cabo sus elecciones parlamentarias en octubre de 2019. En aquel momento, el partido de izquierda Die Linke fue la fuerza más votada con el 31%, seguido por el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), con el 23,4%, y la Unión Democrática Cristiana (CDU) con el 21,7%.

La dispersión fue tan grande que ninguna fuerza alcanzó la mayoría necesaria para formar un gobierno, y las negociaciones para una coalición tan difíciles, que Turingia estuvo sin gobierno establecido durante tres meses.

La situación acabó el pasado 3 de febrero con una tercera votación entre los parlamentarios.

Thomas Kemmerich, del Partido Democrático Libre (FDP), se impuso ante el candidato de izquierda Bodo Ramelow al conseguir los votos de la CDU y de la AfD. Esto generó un cisma político en todo el país.



Un terremoto político sin precedentes



La elección de un candidato liberal con el apoyo de la ultraderechista AfD -y de la gubernamental CDU- causó un terremoto político en Alemania al romper con el "cordón sanitario" impuesto hasta ahora a cualquier cooperación con la ultraderecha. La elección de Kemmerich es la primera en la historia alemana de la posguerra que un presidente regional es beneficiado por los votos de la extrema derecha.

La clase política, incluidos miembros del propio partido liberal, exigió el restablecimiento del cordón sanitario. Mientras, en la calle se multiplicaron las protestas ante las sedes de los partidos.

Protestas tras la elección de Thomas Kemmerich como nuevo Primer Ministro estatal, Berlín, Alemania, 5 de febrero de 2020. © REUTERS/Annegret Hilse

La CDU, el partido de la canciller Angela Merkel, se había fijado como principio no tener coaliciones ni ningún tipo de cooperación con la AfD ni con la izquierda alemana.

Merkel, que se encuentra de visita en Sudáfrica, se pronunció de forma vertical frente al hecho: "Este evento es inexcusable y por lo tanto el resultado debe ser revertido", dijo la líder, quien pocas veces comenta sobre la política doméstica durante sus viajes en el extranjero. Merkel agregó que "fue un mal día para la democracia".

Por su parte, el ministro de Exteriores, Heiko Maas, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter: "Hacerse elegir primer ministro por ultraderechistas es completamente irresponsable. Todos los demócratas debemos estar juntos contra la AfD. Quien no lo entienda, no ha aprendido nada de nuestra historia", escribió el socialdemócrata.

La avalancha de reacciones y protestas en diversas ciudades del país, no le dejó más opciones a Kemmerich que renunciar. En una breve rueda la prensa, el recién nombrado presidente de Turingia anunció este 6 de febrero que deja el cargo y aseguró que "no hubo una cooperación con la AfD, no la hay y no la habrá" y ha llamado a disolver el Parlamento regional para convocar nuevas elecciones.

Kemmerich explicó que tras analizar lo ocurrido en las últimas 24 horas era claro que no había mayoría democrática suficiente para gobernar y acusó a la AfD de haber causado esta crisis política.

Con Reuters y EFE

