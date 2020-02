Donald Trump y Juan Guaidó se reúnen a puerta cerrada en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump recibió al líder opositor venezolano Juan Guaidó este miércoles, 5 de febrero en la Casa Blanca. Se trató de una reunión a puerta cerrada que, en principio, iba a contar con la presencia de algunos periodistas.

Anuncios Lee mas

Se trató del primer encuentro entre ambos y se produjo un día después de que el jefe de Estado estadounidense invitara a Guaidó al Congreso para presenciar su discurso sobre el Estado de la Unión. En esa ocasión, Trump calificó al opositor de "legítimo" presidente de Venezuela.

El líder opositor llegó a la Casa Blanca a las 14:00, hora local, y fue recibido por Trump en el jardín sur, donde ambos posaron para las cámaras durante unos segundos.



Ya en el Despacho Oval, la reunión se desarrolló sin la presencia de periodistas, decisión que, al parecer, se produjo para que el mandatario estadounidense no respondiera preguntas sobre la votación que se desarrolló posteriormente en el Senado, en la que Trump fue declarado "no culpable" de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Juan Guaidó agradeció el "compromiso" de Donald Trump

Tras la cita, Guaidó indicó en su cuenta de Twitter "Gracias presidente Trump. Nuestra lucha es hasta lograrlo".

Seguidamente, ante periodistas, calificó la reunión de "muy productiva" y añadió que "en nombre de los venezolanos estamos aquí porque el 5 de enero, el 7 de enero, el 15 de enero logramos resistir a los embates de una dictadura, resistir a lo que fue el intento de tomar el Parlamento por la fuerza".

"Estamos insistiendo en todo momento que tenemos el respaldo del mundo, que no es a Juan Guaidó, es a una causa, es a la democracia, es a la libertad, es a la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes", añadió el líder opositor.

El encuentro ha sido considerado como una renovación del voto de confianza que Trump entregó a Guaidó cuando este último se proclamó presidente interino de Venezuela.

Estados Unidos fue el primer país en reconocerlo, en enero de 2019, y brindar apoyo. Sin embargo, desde mediados del año pasado, el presidente estadounidense se mostró frustrado por los pocos resultados de la estrategia de Guaidó para derrocar a Nicolá Maduro.

Previo a la reunión, un alto oficial de la Casa Blanca que pidió el anonimato lanzó una advertencia contra el Gobierno de Nicolás Maduro y solicitó que "no interfiera con el regreso de Guaidó a Venezuela" porque "habrá consecuencias muy significativas".

Con EFE

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo