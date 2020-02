Estados Unidos: Buttigieg y Sanders empatan en el caucus de Iowa

Con el 92% escrutado en Iowa, Pete Buttigieg, quien sería el primer presidente abiertamente gay en la historia de Estados Unidos, aventaja por menos de un punto porcentual al senador Bernie Sanders.

Anuncios Lee mas

Buttigieg superó a Bernie Sanders en su lucha por conquistar el primer caucus del ciclo electoral. Los números, de momento, favorecen al primero. Con un 26.5 %, el exalcalde de South Bend, Indiana, saborea una victoria que se antoja anticipada, pero no definitiva. Le sigue Sanders con un 25.6%. En tercer lugar, sigue Elizabeth Warren y en el cuarto, rezagado, está el exvicepresidente Joe Biden con el 15,9%.

La eventual victoria de Buttigieg es una dura estocada a los precandidatos más curtidos como Sanders y Biden, que hasta ahora se han presentado a sí mismos como los más consistentes de la contienda.

Especialmente al senador de Vermont, que es el gran ganador del voto popular, que surte un efecto simbólico, pues no sirve para elegir a los delegados, que son los encargados de elegir al candidato demócrata que competirá con el presidente Donald Trump el 3 de noviembre de 2020.

Resultados Caucus Iowa © France 24

El exalcalde de 38 años sorprendió a muchos, en parte debido a su amplio atractivo en todo el espectro político del partido, logrando seducir a votantes de todas las edades. En los meses previos a este caucus, logró imponer su campaña, pero su desafio es extender su éxito para lograr atraer a la comunidad afrodescendientes y a grupos de votantes que son minoría en el país de cara a la jornada de New Hampshire, que celebrará el próximo caucus el 11 de febrero, y para el cual Sanders es el favorito.

Biden ha criticado a Buttigieg por su falta de experiencia para dirigir al país y por no apoyar con fuerza las propuestas de Barack Obama, cuando era presidente. "Es un riesgo, para ser sincero con usted, que este partido nomine a alguien que nunca ocupó un cargo superior al alcalde de una ciudad de 100,000 personas en Indiana", dijo quien fue vicepresidente de Barack Obama durante ocho años.

Sanders: ¿podrá atraer nuevos votantes?

Uno de los grandes catalizadores de Sanders, sin duda, son los jóvenes progresistas, que ven en sus propuestas de pagar la totalidad de la deuda estudiantil y la promoción de una cobertura de salud más amplia, un programa para atacar la desigualdad que muchos conocen y viven de primera mano.

Pero algunos de sus simpatizantes están preocupados porque las estadísticas de participación sugirieron que no hubo una nueva oleada de asistentes al caucus motivados por su deseo de cambiar al presidente Donald Trump.

Los datos, por el contrario, apuntan a que la participación fue similar a la 2016 y que Sanders y otros candidatos no pudieron expandir el electorado estatal.

Bernie Sanders en campagne dans le New Hampshire, le 7 septembre 2019. Gretchen Ertl, Reuters (archives)

Jeannie Collins, de 34 años, que trabaja en recursos humanos en Manchester, New Hampshire, dijo que se inclinaba por votar por Sanders, pero estuvo de acuerdo con la preocupación de Biden de que el senador podría ser demasiado izquierdista para muchos estadounidenses.

Y esa preocupación hace que ella piense en votar por Buttigieg en lugar de Biden, aseguró. “Siento que es hora de la generación más joven. Por eso me gusta mucho Buttigieg”. Aunque Collins describió a Sanders como "mayor, pero sus puntos de vista son más jóvenes".

“No voy a endulzarlo, Iowa (…) fue un golpe en el intestino”: Joe Biden

La del 3 de febrero, fue una jornada frustrante para el vicepresidente y su campaña en Iowa. El porcentaje de lo escrutado en Iowa, refleja su inconformidad. Pero Biden prometió este 5 de febrero a sus votantes seguir luchando por la nominación presidencial demócrata a pesar de lo que calificó como un "golpe instintivo".

"No voy a endulzarlo: fue un duro golpe en Iowa. Todo el proceso fue un golpe en el intestino", dijo el exfuncionario de la administración de Obama en Somersworth, New Hampshire, donde estaba haciendo campaña. "Esta no es la primera vez en mi vida que he sido derribado", dijo Biden, el precandidato demócrata que más proyección tiene a nivel nacional.

Donald Trump está acusado de haber hecho depender el pago de ayuda militar crucial, del anuncio de Ucrania de las investigaciones sobre el demócrata Joe Biden, su potencial oponente en las elecciones presidenciales de noviembre. © Carlos Barria / Reuters

Biden encabezó muchas encuestas nacionales en el período previo a Iowa y tiene una gran cantidad de respaldos de alto perfil.

Y aunque su campaña está en problemas dijo que se mantendrá en la contienda. "Hay muchísimas personas por ahí que se reiteraron de esta campaña ... Han estado tratando de hacerlo desde el momento en que ingresé a la carrera. Bueno, tengo noticias para ellos. No voy a ir a ninguna parte ", Dijo Biden. Y tiene algunas cartas a favor: en en Carolina del Sur el 29 de febrero, por ejemplo, Biden espera recibir un fuerte respaldo del voto afroamericano.

Warren y Bloomberg y su divide y vencerás contra Biden

La senadora y el exalcalde de Nueva York, no dudaron en aprovechar la derrota de Biden para su provecho. Ambos publicaron anuncios este miércoles 5 de febrero en que destacan sus lazos con Obama, en una maniobra para atraer a los votantes desencantados por el pobre desempeño de Biden en Iowa.

El anuncio de Warren sobre la creación de una Oficina de Protección Financiera del Consumidor durante la administración de Obama utiliza la narración del expresidente que elogia a la senadora como "una de los defensores más feroces del país para la clase media".

La pieza publicitaria de Bloomberg, sigue esa misma línea, y cita al último presidente demócrata que elogia su trabajo en materia de control de armas y la educación, diciendo que ha demostrado "lo que se puede lograr cuando unimos a las personas para buscar soluciones pragmáticas".

En la carrera por destronar a Trump, nadie es amigo de nadie.

Con Reuters



Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo