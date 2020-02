Macron propone un 'diálogo estratégico sobre la disuasión nuclear' a los europeos

La propuesta la hizo durante el discurso sobre la estrategia de defensa y disuasión pronunciado frente a los futuros generales franceses en la Escuela de Guerra. Las "fuerzas nucleares francesas refuerzan la seguridad de Europa con su sola existencia" y en ese sentido "tienen una dimensión profundamente europea", dijo el líder francés.

Es un ejercicio que debe hacer cada presidente francés en tanto es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y maestro de la doctrina y la disuasión. Emmanuel Macron pasó la prueba este 7 de febrero al entregar a un auditorio de futuros generales, durante una hora y 15 minutos, su "análisis de la situación del mundo" y su "estrategia de maniobra".

Según el mandatario francés, "los desafíos globales que enfrenta nuestro planeta requieren una cooperación y solidaridad renovadas", pero "enfrentamos al mismo tiempo una desintegración acelerada del orden legal internacional y de las instituciones que organizan las relaciones pacíficas entre los Estados" y eso afecta, "directa o indirectamente", nuestra estrategia de defensa.

"Nuestra estrategia debe tener cuatro pilares: la promoción del multilateralismo, el desarrollo de asociaciones estratégicas, la búsqueda de autonomía europea y la soberanía nacional", esbozó Macron.

"La última década ha sido testigo del cuestionamiento de los equilibrios estratégicos, políticos, económicos, tecnológicos, energéticos y militares. Vemos resurgir nuevamente aquello que podría socavar la paz adquirida después de tantas tragedias en nuestro continente", advirtió en una descripción general de los trastornos de la Guerra Fría.

"Los europeos no podemos contentarnos con un rol de espectadores en la carrera armamentística nuclear de la que puede ser su nuevo teatro", argumentó.

Europa, en el centro de la escalada armamentística

Durante su alocución, Macron llamó a los países europeos a desarrollar "una capacidad de acción mayor" frente a los "desórdenes mundiales" participando plenamente en las futuras negociaciones sobre el control de armamento y asociándose a un "diálogo estratégico" sobre el rol de la disuasión francesa.

A diferencia de Francia y sus aliados, explicó el francés, "algunos Estados toman una postura nuclear opaca, agresiva que incluye el chantaje" (...) los equilibrios disuasivos entre potencias se han vuelto más inestables. Estamos enfrentados a una situación en que potencias regionales pueden o podrán directamente tocar el territorio europeo", alertó.

Macron agregó que "Francia está convencida de que la seguridad a largo plazo de Europa necesita una alianza fuerte con Estados Unidos", respondiendo a la preocupación de ciertos miembros de la UE, especialmente en Europa del Este, que se dirigen principalmente a la OTAN cuando se trata de su protección. "Pero nuestra seguridad también depende inevitablemente de una mayor capacidad de acción autónoma por parte de los europeos", resaltó.



El retiro reciente de EE.UU. del Tratado ruso-estadounidense de 1987 sobre Armas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), que prohibía los misiles de alcance entre de 500 y 5.500 kilómetros, pone a Europa de nuevo en el centro de una potencial carrera armamentística.

La incertidumbre es grande pues Washington ha amenazado también con no renovar el tratado New Start sobre armas estratégicas nucleares, de 2010, y que expira en el 2021. Según los analistas, las decisiones de Washington obedecen principalmente a que China no ha firmado ninguno de esos acuerdos y que es en Asia donde más países se han dotado de armas nucleares (China, India, Pakistán y Corea del Norte).



"Las fuerzas nucleares francesas refuerzan la seguridad de Europa con su sola existencia"

"Seamos claros: deseamos una negociación y un tratado más amplio. Los europeos deben ser parte de los firmantes del próximo tratado porque es nuestro territorio el que está amenazado", insistió Emmanuel Macron. "Los europeos deben colectivamente tomar conciencia de que sin un cuadro jurídico firme. podrían verse expuestos a una carrera armamentista convencional o nuclear en su propio suelo", exclamó el mandatario.

Francia es el único país europeo que tiene el arma atómica desde el Brexit. Por eso Macron propuso a los europeos "un diálogo estratégico sobre el rol de la disuasión nuclear francesa en la seguridad europea", aunque no precisó si el Reino Unido post-Brexit está invitado en esta convocatoria.



Las "fuerzas nucleares francesas refuerzan la seguridad de Europa con su sola existencia" y en ese sentido "tienen una dimensión profundamente europea", dijo Macron. El mandatario francés propuso incluso a sus socios europeos "asociarse a los ejercicios de las fuerzas de disuasión".

Estas declaraciones coinciden con las de un responsable del partido de Angela Merkel en Alemania que el lunes pidió que la UE tenga en un futuro próximo su propia fuerza de disuasión nuclear, sugiriendo indirectamente compartir el arsenal atómico francés.



Francia defiende una "disuasión estrictamente suficiente", dijo Macron, que se jactó de haber reducido su arsenal a menos de "300 armas nucleares". Un "balance ejemplar" sentenció el mandatario.

