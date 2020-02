Armand Duplantis, un superdotado llamado a reinar en la garrocha

Anuncios Lee mas

Superdotado para el salto con garrocha, que practica desde siempre, el sueco-estadounidense Armand Duplantis ha superado barreras a un ritmo diabólico hasta lograr este sábado el nuevo récord de la disciplina, con solo 20 años.

Con un nombre anticuado (Armand) y un apellido (Duplantis) que delata el origen cajún de su familia, establecida en Luisiana, este joven al que todo el mundo conoce con el apodo de 'Mondo' nació y creció en Estados Unidos, aunque compite por Suecia, el país de su madre.

Flequillo rebelde, cara angelical y pendiente en la oreja, Duplantis parece un actor de una película para adolescentes, aunque lo que va a protagonizar es un documental que se estrenará pronto con el revelador título de 'Born to fly' ('Nacido para volar').

'Mondo' nació para la garrocha el 10 de noviembre de 1999 en Lafayette (Luisiana). Su padre, Greg, su entrenador de siempre, tiene una destacada marca de 5,80m, mientras que su madre Helena, una exheptatleta, se ocupa de su preparación física.

En el jardín familiar, donde tiene una zona de salto desde que tenía cuatro años, Duplantis jugaba con su hermano mayor Andreas, expertiguista que representó a Suecia en el Mundial junior en 2009, y con su hermana pequeña Johanna.

Una instalación insólita para sus vecinos, pero que también tiene otro superdotado de la garrocha... el francés Renaud Lavillenie, su ídolo, al que arrebató este sábado el récord mundial.

El francés se ha convertido en un amigo del joven prodigio, al que invita de vez en cuando a su casa de Clermont-Ferrand para compartir entrenamientos.

- ¡6,05m con 18 años! -

Desde que tenía siete años, Duplantis destroza casi todos los récords oficiosos en cada categoría de edad. Flacucho, pero dotado de una velocidad endiablada, aún iba al instituto cuando superó los 5,90m con 17 años en Austin, en abril de 2017.

'Mondo' se da a conocer definitivamente entre los aficionados al atletismo en un concurso de locura en el Europeo de Berlín de 2018, cuando logró el oro con una marca de 6,05m ¡con sólo 18 años!

¿Es un chico en un mundo de adultos? "Fuera de la pista me siento joven. Salgo con gente de mi edad, para hacer cosas de la gente de mi edad. Pero en la pista me siento muy experimentado. Sé lo que hago, lo hago desde hace años. Mi edad no tiene importancia, no la tiene para nadie y menos aún para mis competidores", explicó a la AFP el verano (boreal) pasado.

Gracias a sus éxitos, Duplantis abandona la Universidad de Luisiana, en la que también brilló su otro hermano, Antoine, ahora jugador de la franquicia de los New York Mets en béisbol, y se convierte en profesional del atletismo.

"Antes tenía más excusas, era joven, en el instituto o en la facultad. Ahora soy un profesional, se acabaron las excusas. Soy uno de los tipos que cuentan (para las victorias). Soñaba con estar ahí, soy feliz de que me haya llegado la oportunidad tan pronto", asegura.

Subcampeón del mundo en Doha en octubre y plusmarquista mundial desde este sábado, todos deben tomar nota ya de la nueva estrella de la disciplina: Armand Duplantis.

