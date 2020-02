Francia rastrea casos de coronavirus tras contagio de cinco británicos en su territorio

Una vista general muestra el complejo alpino francés de Les Contamines-Montjoie, Francia, donde cinco ciudadanos británicos, incluido un niño, han sido diagnosticados con el coronavirus, después de permanecer en el mismo chalet de esquí con una persona que había estado en Singapur, el 8 de febrero de 2020. © REUTERS/Denis Balibouse

Texto por: Ángela Gómez

Cinco ciudadanos británicos, incluido un niño, fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus en territorio francés. Aunque su estado no es grave, preocupa el aumento de casos en el extranjero. Paralelamente, en Wuhan, epicentro del brote, fallecieron un estadounidense y un japonés, primeras víctimas no chinas del virus, para el que aún no existe una vacuna.