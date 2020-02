Así empieza la carrera para ser la mejor película de los Premios Óscar 2020

Aunque ‘1917’ ha sido la más galardonada hasta ahora, su competencia incluye la cinta más nominada de los premios de la Academia, ‘Joker’, y la película surcoreana ‘Parasite’, que podría sorprender en estas premiaciones.

La carrera por la estatuilla más codiciada de los Óscar empieza bastante apretada. Son nueve largometrajes los nominados al premio de mejor película según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, y varios de ellos compiten muy de cerca.

Por un lado, está el filme ‘1917’ que hasta ahora ha sido galardonado como el mejor en lo que va de la temporada de premios de Hollywood. Quizá sus más cercanos competidores sean, por un lado, las películas con más nominaciones y entre las que se cuentan las aclamadas por la crítica ‘Joker’ y ‘The Irishman’. Por otro lado, ‘Parasite’ podría convertirse en la primera película de idioma extranjero en llevarse el máximo galardón.

Además, la Academia también nominó en la principal categoría a ‘Once Upon a Time... in Hollywood’, ‘Marriage Story', ‘Ford vs. Ferrari’, ‘Jojo Rabbit’ y ‘Little Women’.

Estos son los filmes que por su recorrido en lo que va de las premiaciones se estima que están más cerca de la estatuilla dorada, horas antes de que comience la gala de los Óscar este 9 de febrero en el teatro Dolby en Los Ángeles, California.

'1917', la favorita de Hollywood

La cinta '1917' cuenta cómo dos jóvenes soldados británicos deben entregar un mensaje, infiltrándose en territorio enemigo en plena guerra mundial. © Universal

La película ‘1917’ del director Sam Mendes fue la gran sorpresa de los Globos de Oro, en enero, cuando ganó como mejor filme y su racha no ha parado desde entonces.

Aunque cada galardón que otorga la crítica cinematográfica entre enero y febrero tiene su particularidad y es elegido de manera distinta, siempre la temporada previa a los Óscar mide la fuerza con la que llegan los largometrajes a la premiación más renombrada del cine.

Por eso es que este año ‘1917’ cuenta con bastantes pronósticos a su favor, al ser la película más ganadora con 14 victorias en ocho premiaciones diferentes del último mes, desde los Globos de Oro hasta la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, por sus siglas en inglés). En estos últimos premios, también fue considerada como la mejor película.

Además, triunfó en esa máxima categoría en los premios del Sindicato de Productores (PGA, por sus siglas en inglés). Este es el mejor trampolín para los Óscar pues, en la última década, ocho películas consideradas como las mejores por el PGA también se han quedado con la estatuilla dorada más importante.

Las más nominadas

'Joker' cuenta la historia de Arthur Fleck, un payaso fracasado al que una serie de tragedias lo impulsan a cometer diferentes crímenes. © AMC

Aunque la temporada de premios respalda a ‘1917’, su competencia no está nada fácil. Uno de los más duros rivales será el filme ‘Joker’, de Todd Phillips, que es el más nominado a los Óscar con 11 postulaciones y que además pintaba como una de las favoritas en los Globos de Oro.

En la competencia también entran dos cintas que estuvieron bajo la dirección de grandes del cine en los últimos tiempos. ‘Once upon a time… in Hollywood’, de Quentin Tarantino, es la única aparte de ‘1917’ que ha sido galardonada en el último mes como la mejor película al llevarse el premio de los Critics' Choice Awards.

Por su parte, ‘The Irishman’ no solo tuvo la dirección de Martin Scorsese, sino que también contó con varias de las más grandes leyendas de Hollywood como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Ambos filmes tienen 10 nominaciones a los Óscar cada una, al igual que ‘1917’.

'Parasite' quiere dar la sorpresa

'Parásitos' es la suma de resultados imprevisibles luego de que la familia Kim, que vive en la pobreza, conoce a la adinerada familia Park. © Neon

Aunque hay varios pesos pesados de Hollywood aspirando a la máxima categoría de los premios de la Academia, en la competencia también está ‘Parasite’, una película surcoreana dirigida por Bong Joon-ho.

Su paso por la temporada de premios ha sido envidiable con el galardón al mejor elenco en las distinciones del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) y el del mejor guión original del Sindicato de Escritores (WAG, por sus siglas en inglés).

Su combinación entre thriller y comedia le amerita tener seis nominaciones al Óscar. Con esto, se convirtió en el filme número 11 de la historia en aspirar a la máxima categoría siendo una cinta de lengua extranjera. Ese mismo puesto lo ocuparon la italiana ‘La vida es bella’, la china ‘El tigre y el dragón’, y la mexicana ‘Roma’, entre otras.

‘Parasite’ puede marcar la diferencia si gana el premio a mejor película, pues se convertiría en la primera de lengua extranjera en obtener ese galardón. No obstante, también parte como amplia favorita en la categoría mejor película internacional.

Con EFE

