Zona Maco reúne este año todas sus propuestas en la Semana del Arte en México

Hasta el 9 de febrero, la feria de arte contemporáneo Zona Maco abre sus puertas al público en la Ciudad de México. Más de 210 galerías y expositores nacionales e internacionales estarán reunidos por primera vez y al mismo tiempo en cuatro ferias.

Zona Maco Foto, Zona Maco Salón, Zona Maco Diseño y Zona Maco Arte Contemporáneo son las cuatro ferias que por primera vez se organizan en la misma fecha. Esto con el fin de atraer a más visitantes y ofrecer más opciones.



Zélika García, fundadora de la gran feria mexicana, le contó a la agencia de noticias EFE que Zona Maco Foto y Zona Maco Salón se organizaban habitualmente en septiembre. Pero, en esta edición, García quiso juntar todas sus propuestas y todos los públicos para hacer la Semana del Arte en Ciudad de México.

La edición 2020 de ZⓈONAMACO, presentará a más de 210 expositores de 26 países al reunir por primera vez sus cuatros ferias. Adquiere ya tus boletos en el siguiente enlace y evita filas: 👇🏽 https://t.co/7l2r5z4X89#zsonamaco #zonamaco 💀 — ZⓢONAMACO (@ZonaMaco) January 10, 2020



“Esperamos que este cambio de juntar las cuatro ferias en la Semana del Arte Zona Maco traiga mayor número de visitantes y más oferta cultural en la ciudad para que cada vez vengan más personas del extranjero. Ya vienen muchísimas, pero queremos que vengan más”, aseguró la fundadora de la feria latinoamericana.



En 2002, Zélika García fundó la que es considerada la feria de arte más grande de América Latina. Sin duda, es un evento importante en el mapa global y una de las razones para que tenga esa fama es, como lo asegura la revista Artnet, la cultura artística bien establecida en Ciudad de México que está más viva que nunca.

Una mujer observa Subtractive Variability circular 5, pieza del artista argentino Felipe Pantone, en la feria Zona Maco, en Ciudad de México. 5 de febrero de 2020. © Sáshenka Gutiérrez/EFE



Los artesanos mexicanos también hacen parte de la feria de arte contemporáneo



Entre los trabajos expuestos en Zona Maco está el de la artista puertorriqueña Denisse Ariana Pérez, que actualmente reside en Copenhague. Su obra presentada pretende hacer visibles a colectivos tradicionalmente invisibilizados, en este caso las personas africanas con albinismo.



“Esta unión es algo positivo ya que yo creo que permite ver qué tan multifacético pueden ser el arte y la creatividad”.

Una mujer observa fotografías de la holandesa Marie Cecile Thijs en la feria Zona Maco, en Ciudad de México. © Sáshenka Gutiérrez/EFE



La artista boricua viajó a Tanzania, donde descubrió la historia de secuestros, homicidios y persecución que sufren las personas albinas. También estuvo en Uganda donde, aunque no son tan discriminados, no están contemplados como personas con discapacidad por lo que no reciben la atención sanitaria necesaria.



Las muestras de arte contemporáneo no son las únicas que tienen espacio en Zona Maco. Artesanos mexicanos también fueron invitados para que puedan vender sus productos.

“Para nosotros como artesanos es muy importante que nos hayan invitado a venir aquí a mostrar y vender nuestros productos. También es importante para nuestras familias. Esto es para que todas las personas de la familia que trabajan con nosotros apoyándonos puedan tener mucho trabajo, mucho éxito y puedan vender muchos de sus trabajos”, aseguró el artesano Oliverio Gómez Pérez.



La feria Zona Maco estará abierta al público hasta el 9 de febrero en el Centro Citibanamex de Ciudad de México.

