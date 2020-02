La alfombra roja recibe a las celebridades previo a la gala de los Óscar

La cita más importante de la industria del cine comenzó con los diferentes elencos de las películas nominadas paseándose por la famosa alfombra roja en medio de una intensa lluvia en Los Ángeles, que esta noche concentra la atención del mundo.

Anuncios Lee mas

El actor Billy Porter volvió a ser uno de los primeros en pisar la alfombra roja de los Óscar, con un llamativo atuendo que cautivó a la prensa en el Dolby Theatre. En seguida se pasearon por allí algunos de los nominados como el elenco de 'Parasite', la dupla principal de '1971' y los pequeños de 'Jojo Rabbit'.

La gala se prevé competida con filmes como 'Joker', 'Once Upon a Time in Hollywood', 'The Irishman', 'Parasite' y '1971' luchando por la estatuilla más codiciada de la noche. En total son nueve las cintas nominadas al premio de Mejor Película y cinco los directores nominados en esta categoría que justamente corresponden a las ya mencionadas.

Aunque 'Joker', dirigida por Tod Phillips, arrasó con 11 postulaciones, 'Parasite', quiere dar la sorpresa, en una categoría donde la cinta dirigida por Sam Mendes, aparece como una de las grandes favoritas.

¿Quiénes serán los grandes ganadores?... Siga el desarrollo de la gala más esperada de la temporada de premios 2020.

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo