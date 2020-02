El Salvador: Bukele busca aprobar sus planes al margen de la Asamblea Legislativa

El presidente Nayib Bukele busca aprobar un préstamo para combatir las pandillas. La Asamblea Legislativa no lo ve claro y, como respuesta, el líder del Ejecutivo convocó un Consejo de Ministros para refrendarlo. Bukele amenazó a los diputados que no acudan y aprovechó para mostrar su popularidad sacando a los militares a la calle y convocando a sus seguidores ante el edificio legislativo.

Días de tensión en El Salvador. Este sábado, ante la falta de diputados, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, convocó para el lunes 10 de febrero una sesión extraordinaria en la que discutir y aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la tercera fase del plan de seguridad contra las pandillas.

Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se desmarcó del poder legislativo, y convocó un pleno extraordinario para el domingo 9 de febrero con el objetivo de aprobar cuanto antes el préstamo. Lo hizo apelando al artículo 167 de la Constitución, que permite al Ejecutivo aprobar medidas excepcionales. Defensores de los derechos humanos y opositores denunciaron las intenciones del presidente de vulnerar la separación de poderes.

Legitimado por su alta popularidad entre la población y las fuerzas de seguridad, Bukele amenazó a candidatos de oposición con represalias, como el artículo 87, que permite una insurrección popular para "restablecer el orden constitucional". Como antesala a esa posibilidad convocó para el domingo a la población salvadoreña para que respalden sus objetivos.

¡Nos vemos hoy a las 3pm, afuera de la Asamblea Legislativa! — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 9, 2020

El ministro de Defensa, René Merino, aseguró que se cumplirá la ley "aún a costa de nuestras vidas"

La velocidad de los actos incrementó en las últimas horas. Los legisladores argumentaron que el plan aún no ha sido aprobado porque no fue avalado por los integrantes de la Comisión de Hacienda, que aseguran que el Ejecutivo no ha explicado cómo se va a utilizar el dinero.

Bukele, al no poder llevar sus planes por la vía Legislativa, decidió tomar cartas en el asunto y convocó su propio pleno. Lo hizo rodeando la sede de la Asamblea de militares y policías y prohibiendo la entrada a medios de comunicación. También amenazó con demandar por inconstitucionalidad a los diputados que no asistan. A estos, el viernes, les despojó de la seguridad privada. Además, instaló tarimas en los alrededores del edificio legislativo para que sus seguidores vayan a presionar para que se apruebe el plan.

Desde el Ministerio de Defensa, René Merino aseguró que las Fuerzas Armadas "cumpirán la ley, aún a costa de nuestras vidas", mientras que el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, señaló que la policía "espera instrucciones del presidente ante la negativa de los diputados de asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros".

Todas nuestras tropas han jurado lealtad al Presidente de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas y estaremos siempre atentos a sus órdenes. pic.twitter.com/635egwfT3a — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) February 9, 2020

Óscar Ortíz: "Bukele debe frenar sus amenazas propias de una dictadura"

El ombudsman (Defensor del Pueblo), José Apolonio Tobar, pidió a Bukele que evite los llamados a la insurrección del pueblo contra el poder legislativo: "Pido al presidente que no realice llamamientos al pueblo salvadoreño que pongan al país en condiciones de vulnerabilidad social, mayor a la que ya se tiene, cuando no existen condiciones constitucionales para el ejercicio de la insurrección". El ombudsman le recordó que el artículo 168 solicita de "manera imperativa" que reine la paz social.

Desde la oposición, Óscar Ortíz, secretario general del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) exigió a Bukele "frenar sus amenazas, propias de una dictadura" y señaló que "los costos políticos de sus acciones podrían ser elevados para el país, pero también para él". Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que estén atentos a los movimientos del presidente.

Condenamos categóricamente las acciones altamente peligrosas para el país, emprendidas por el presidente de la República @nayibbukele, que rompen el orden constitucional y la independencia de poderes. — Oscar Ortiz (@oscarortizsv) February 8, 2020

Por su parte, el diputado Carlos Reyes, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que "active de inmediato los mecanismos preventivos establecidos en la Carta Democrática Interamericana para evitar el cumplimiento del orden constitucional en El Salvador y se actué para defender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso".

El Plan de Control Territorial: acabar con las pandillas

Bukele tiene actualmente un 7,8 de valoración entre la población, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Una nota que ha ido acompañada de una bajada en los homicidios desde junio de 2019, cuando se lanzó el Plan de Control Territorial, que si se aprueba el préstamo entrará en su tercera fase.

El Ejecutivo de Bukele tiene como objetivo quitarle el control territorial a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias. Si embargo, defensores de derechos humanos han criticado dicho plan por la implementación de la fuerza militar, en apoyo a la Policía, para llegar a los resultados esperados.

Las pandillas surgieron tras la guerra civil (1980-1992) de El Salvador, intensificando su actividad con la deportación de pandilleros salvadoreños desde Estados Unidos. A pesar de su violencia, han sido capaces de resistir a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo durante los últimos cuatro Gobiernos.

Ante este fracaso en el combate a las pandillas, Bukele ganó las elecciones de El Salvador hace un año, y su victoria supuso la rotura del bipartidismo que había gobernado los últimos 30 años. Una respuesta del pueblo a la corrupción y la delincuencia salvadoreñas.

