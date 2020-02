¿Qué hizo y por qué fue Donald Trump a New Hampshire?

No lo necesitaba, pero el presidente Donald Trump también quiso darse un baño de masas en New Hampshire el día antes de la votación en las primarias. Desde el lado republicano está clara su reelección, solo un candidato lo enfrenta y llega de Iowa con menos de un 1% de votos.

El lunes 11 de febrero en Manchester, New Hampshire, era más complicado que otros días conducir de un evento electoral a otro. Por el camino se encontraban varias carreteras cerradas o desvíos en otras direcciones. Son las consecuencias de que un presidente visite la ciudad: máxima seguridad y más policías de lo habitual. El evento organizado para los seguidores de Donald Trump no comenzaba hasta las 19:00, pero al mediodía cientos de personas ya hacían fila a las puertas del estadio SNHU Arena.



Algunos como Chelsey Salls, llegaban de otros estados para ver a su líder. "Creo que Trump ha probado que el Partido Demócrata es un desastre", dice la joven que votó por primera vez en 2016 y desde entonces busca conocer al presidente. "Hemos conseguido con él tener el menor desempleo visto en la historia, la gente dice que es racista pero no lo es, hay muchas pruebas de ello, como toda la gente desempleada que él invita a la Casa Blanca", expresa.

Trump: "estoy tratando de descubrir quién es su candidato más débil"

Trump llegó a New Hampshire para captar la atención de los medios e irrumpir de lleno en la campaña de los demócratas, que celebran sus primarias. "Escuché que muchos republicanos mañana votarán por el candidato más débil posible de los demócratas", dijo Trump a la multitud. "¿Tiene sentido? Mi único problema es que estoy tratando de descubrir quién es su candidato más débil, creo que todos son débiles", agregó.

El presidente alentó a sus seguidores en varias ocasiones a votar al candidato demócrata "más débil". En un estado en el que un 44% de habitantes se declara independiente, es decir, no afiliado a ningún partido, es una invitación compleja. Según las leyes de New Hampshire, una persona afiliada al Partido Republicano no puede votar en unas primarias demócratas, pero un "independiente" sí.

¿Por qué los republicanos no necesitan celebrar las primarias en New Hampshire?



Este ha sido el primer mitin multitudinario que ofrece el presidente Trump desde que fue absuelto en el juicio político en su contra y el lunes se vio a un Trump confiado, que con el 'impeachment' ya resuelto tiene sus cargas puestas plenamente en la campaña presidencial.

Sus seguidores no tienen ninguna duda de que ganará estas elecciones. Primero, explica un votante, porque no hay ningún candidato demócrata que pueda ganarle a Trump, y segundo, "porque no queremos ser un país socialista", apunta Lionel Lebaic. "Trump ha hecho mucho por el país, todo el mundo tiene más dinero, protege a los niños que aún no han nacido y protege nuestro derecho a practicar nuestra religión", dijo.

Las primarias republicanas que tendrán lugar aquí este martes son un mero formalismo, pero Trump quiere comenzar a ganar puntos de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El formalismo es tal que en algunos estados como Kansas, Carolina del Sur, Nevada, Arizona y Alaska el Partido Republicano ya anunció en 2019 que cancelaba sus primarias dado el claro apoyo con el que cuenta el magnate. En otros, se determinó que solo el nombre de Trump apareciera en las papeletas como opción para votar y en New Hampshire, Trump solo tiene un contrincante: Bill Weld, con pocas opciones de ganar tras llegar de Iowa con menos de un 1% de apoyo.



Dos líderes y sus últimos eventos antes de las votaciones



- "¿Cree que hay algún candidato demócrata que pueda acabar con Donald Trump?", preguntamos a Donna Kato, seguidora del presidente.

- "¡No! Creo que los demócratas, lo que sea que quieran hacer, solo van a dañar este país. Quieren dar todo gratis, así que la gente crece y no saben ni cómo encontrar un trabajo. Mira la gente joven de hoy en día, me rompe el corazón, son tan jóvenes y no tienen moral, ellos creen que la gente solo tiene que cuidar de ellos", responde.

Pero las encuestas entre los demócratas sí apuntan a un posible ganador (hasta que el eventual recuento de votos demuestre lo contrario) y es el senador por Vermont, el estado vecino, Bernie Sanders. Por eso el lunes, su evento, que tenía lugar al mismo tiempo que el de Donald Trump, contó con alrededor de 8.000 personas, entre ellas su mejor aliada, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Trump, que ya regresó a Washington, seguirá la noche de primarias desde allí. Los candidatos demócratas organizaron diferentes eventos desde donde conocerán los resultados y, alguno, además, celebrará un gran triunfo.

