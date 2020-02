Abbas ante la ONU: el plan de paz de Trump "desafía los derechos legítimos de los palestinos"

En su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de la Autoridad Palestina aseguró que el llamado "Acuerdo del Siglo" presentado por EE.UU. e Israel no traerá paz y estabilidad a Medio Oriente y que los palestinos se enfrentarán a su aplicación sobre el terreno. Abbas calificó el plan de Trump como un "queso suizo".

Mahmud Abbas denunció ante la ONU este 11 de febrero que la propuesta del presidente Donald Trump plantea un Estado palestino inviable, con un territorio fragmentado, al que comparó con un "queso suizo".

"¿Aceptarían ustedes esto?", preguntó a los miembros del Consejo de Seguridad mientras mostraba el mapa planteado por EE. UU. e Israel el pasado 28 de enero.

El presidente de la Autoridad Palestina sostuvo que ninguna de las partes de este plan deberían ser consideradas como una referencia internacional para las negociaciones, al considerar el proyecto como un "plan israelí-estadounidense" que busca "cerrar la cuestión palestina". Por esta razón, afirmó que el plan "premia la ocupación israelí en lugar de exigir responsabilidades por ella" y que "viola todos los consensos internacionales" sobre la solución del conflicto.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, sostiene un mapa mientras habla durante una reunión del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU., 11 de febrero de 2020 © REUTERS/Shannon Stapleton

"Si impones la paz, no durará, no puede durar", dijo Abbas, y preguntó: "¿Qué le da derecho a anexar estas tierras?". Abbas dijo que la paz con Israel seguía siendo "alcanzable" y dijo: "He venido a construir una sociedad justa".



Pese a su oposición a la propuesta del presidente estadounidense, Abbas no le cerró la puerta a una negociación con Israel, pero defendió que esta debe desarrollarse bajo la protección de la comunidad internacional y que Trump no puede ser el mediador. En ese sentido, aseguró que está dispuesto a quedarse en Nueva York para comenzar las conversaciones inmediatamente.

Los puntos de la discordia frente al Plan de Paz de EE.UU. para Medio Oriente

Aunque el presidente Donald Trump aseguró que en el acuerdo se dobla el territorio palestino, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) aseguró que la propuesta solo deja un 15% del territorio original palestino. Además, reconoce que la gran mayoría de asentamientos de Israel en el territorio ocupado de Palestina son parte del Estado hebreo.

Si bien se congelarán los asentamientos de Israel en territorio ocupado durante cuatro años para que los palestinos puedan estudiar el acuerdo, negociar con Israel y alcanzar los criterios para formar un Estado niega la posibilidad a los refugiados palestinos de "su derecho al retorno" a las casas perdidas en Israel previas al conflicto.

Los territorios palestinos desde la guerra de 1967 a 2020. © France24

También reconoce el Valle del Jordán como parte de Israel, que representa aproximadamente un tercio de la Cisjordania ocupada.

"Trump es parte del problema, no la solución"

El acuerdo ha generado la indignación de miles de palestinos que han salido a las calles a protestar por un plan que, según ellos, no tiene en cuenta reivindicaciones históricas como los territorios capturados por Israel en la guerra de Medio Oriente de 1967 o una solución para los millones de refugiados palestinos.

Un manifestante sostiene una bandera palestina y una pancarta durante una protesta contra el Plan de Paz para Oriente Medio cerca del asentamiento judio de Beit, en Cisjordania, 11 de febrero de 2020. © REUTERS/Mohamad Torokman

Miles de palestinos se manifestaron este martes en Cisjordania para rechazar la iniciativa del presidente estadounidense y expresar su apoyo al liderazgo palestino para ganar el choque de fuerzas en la ONU en cuanto al plan.



Los manifestantes llenaron la plaza Al-Manara en Ramallah, la sede de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Agitaron banderas palestinas y sostuvieron pancartas que condenaban el plan.



Una pancarta en inglés decía "Trump es parte del problema, no la solución", mientras que en otra rezaba: el "robo del siglo", haciendo alusión sarcásticamente al bautizado por la prensa israelí "acuerdo del siglo".

