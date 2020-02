Contundente victoria del Education First en la primera etapa del Tour Colombia 2.1

El ciclista ecuatoriano Jonathan Caicedo (centro) de Education First Pro Cycling posa en el podio con la camiseta de líder acompañado de los colombianos Rigoberto Urán (izquierda) y Sergio Higuita (derecha) luego de la primera etapa del Tour Colombia 2.1 en Tunja, Colombia, el 11 de febrero de 2020.

El conjunto estadounidense Education First fue el más veloz y sacó una ventaja inesperada de 45 segundos en la contrarreloj por equipos que dio apertura a esta carrera. El ecuatoriano Jonathan Caicedo se vistió de líder.

Aunque el Education First partía como uno de los equipos favoritos para la contrarreloj por equipos que dio apertura a la tercera edición del Tour Colombia 2.1, carrera del calendario de la Unión Ciclista Internacional en las Américas, no se esperaba que ganara por una diferencia tan amplia sobre sus rivales.

El equipo estadounidense detuvo el reloj en 18 minutos y 1 segundo, 45 segundos menos que el Deceuninck-Quick Step, y 46 menos que el Team Ineos. Una diferencia notable y contundente para el Education First, que dominó el recorrido a un circuito urbano de 16,7 kilómetros en la ciudad de Tunja, en la capital del departamento de Boyacá (centro).

Este resultado dejó al ecuatoriano Jonathan Caicedo como el primer líder de la clasificación general. En el segundo puesto terminó el colombiano Sergio Higuita, que además vistió la camiseta de líder de los jóvenes, mientras que tercero fue su compatriota Daniel Martínez, y por detrás terminaron los estadounidenses Tejay van Garderen y Lawson Craddock.

Fue un gran trabajo del sexteto del Education First, donde también está Rigoberto Urán, que volvió a competir después de varios meses de ausencia por una grave lesión que sufrió en la Vuelta a España 2019 y no tuvo una buena jornada al llegar en la posición 137. No obstante, el ciclista colombiano estuvo contento del gran trabajo de su equipo, que también ganó la ‘crono’ por equipos en la primera etapa del Tour Colombia 2.1 del año anterior.

“Estoy feliz porque ganamos una contrarreloj por equipos. Obviamente sufrí bastante en la contrarreloj, no pude llegar con ellos al final, hice mi trabajo al inicio que era lo que buscábamos, y se ganó por bastante diferencia. Ahora vamos a tratar de mantener el liderato hasta el último día”, dijo Urán a los micrófonos de France 24.

El Education First demostró su superioridad y sacó una ventaja más amplia debido a la irregular contrarreloj que hizo el Quick-Step, equipo que se partió durante el recorrido, y que pese a ello terminó segundo, por delante del Ineos que cuenta entre sus filas con Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, y con Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia.

Caicedo, compatriota de Carapaz, que se formó como él en las carreteras colombianas y ganó en 2018 la Vuelta a Colombia, dijo que estaba “muy feliz, al final creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. La diferencia es mérito del equipo, la diferencia la hemos hecho todos”, señaló el pedalista ecuatoriano de 26 años que llegó este año al Education First y está debutando en el World Tour.

Para la segunda jornada los organizadores han preparado una etapa de 152,4 kilómetros planos desde Paipa hasta Duitama, en Boyacá, ideal para los velocistas. Seguramente no haya mayores cambios en la clasificación general.

El Tour Colombia 2.1 se corre en el altiplano cundiboyacense, cuna de grandes ciclistas colombianos, e irá hasta el 16 de febrero de 2020.

Con EFE

