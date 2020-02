La ONU identificó 112 empresas que operan en territorios ocupados por Israel

En total, 112 empresas hacen parte de una lista publicada este 12 de febrero por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que expone a las compañías que operan en territorios palestinos ocupados por Israel.

Entre las empresas que operan en asentamientos israelíes en los territorios palestinos, y que la ONU considera como una ocupación ilegal, están Airbnb, Expedia, Trip Advisor, Booking, Opodo, eDreams (con domicilio social en Luxemburgo), Alstom y Motorola Solutions.



La lista fue elaborada por orden de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobada en marzo de 2016. La publicación detalla que 94 empresas son israelíes, seis estadounidenses, cuatro neerlandesas, tres de Francia, tres de Reino Unido, una tailandesa y una de Luxemburgo.



Según un comunicado de la oficina de la ONU, la lista "no es ni pretende ser un proceso judicial". El documento agrega que, si bien los asentamientos israelíes son ilegales según la ley internacional, no caracteriza como tal las actividades de las firmas.



Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que es consciente de que este tema "ha sido y seguirá siendo altamente controvertido", pero que la lista publicada "se basa en hechos".

En marzo de 2018 se publicó un primer listado en la que se daban los nombres de 307 empresas que operaban en asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, después de varios análisis se identificaron 112.El informe se realizó a raíz de la aprobada resolución de 2016 que solicitaba una "base de datos de todas las empresas que realizan actividades específicas vinculadas a las colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados".

A) Esta es la lista de la ONU de las "empresas comerciales involucradas en las actividades listadas"

Afikim Public Transportation Ltd.

Airbnb Inc.

American Israeli Gas Corporation Ltd.

Amir Marketing and Investments in Agriculture Ltd.

Amos Hadar Properties and Investments Ltd.

Angel Bakeries

Archivists Ltd.

Ariel Properties Group

Ashtrom Industries Ltd.

Ashtrom Properties Ltd.

Avgol Industries 1953 Ltd.

Bank Hapoalim B.M.

Bank Leumi Le-Israel B.M.

Bank of Jerusalem Ltd.

Beit Haarchiv Ltd.

Bezeq, the Israel Telecommunication

Corp Ltd.

Booking.com B.V.

C Mer Industries Ltd.

Café Café Israel Ltd.

Caliber 3

Cellcom Israel Ltd.

Cherriessa Ltd.

Chish Nofei Israel Ltd.

Citadis Israel Ltd.

Comasco Ltd.

Darban Investments Ltd.

Delek Group Ltd.

Delta Israel

Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.

Egis Rail

Egged, Israel Transportation Cooperative Society Ltd.

Energix Renewable Energies Ltd.

EPR Systems Ltd.

Extal Ltd.

Expedia Group Inc.

Field Produce Ltd.

Field Produce Marketing Ltd.

First International Bank of Israel Ltd.

Galshan Shvakim Ltd.

General Mills Israel Ltd.

Hadiklaim Israel Date Growers Cooperative Ltd.

Hot Mobile Ltd.

Hot Telecommunications Systems Ltd.

Industrial Buildings Corporation Ltd.

Israel Discount Bank Ltd.

Israel Railways Corporation Ltd.

Italek Ltd.

JC Bamford Excavators Ltd.

Jerusalem Economy Ltd.

Kavim Public Transportation Ltd.

Lipski Installation and Sanitation Ltd.

Matrix IT Ltd.

Mayer Davidov Garages Ltd.

Mekorot Water Company Ltd.

Mercantile Discount Bank Ltd.

Merkavim Transportation Technologies Ltd.

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

Modi'in Ezrachi Group Ltd.

Mordechai Aviv Taasiot Beniyah 1973 Ltd.

Motorola Solutions Israel Ltd.

Municipal Bank Ltd.

Naaman Group Ltd.

Nof Yam Security Ltd.

Ofertex Industries 1997 Ltd.

Opodo Ltd.

Bank Otsar Ha-Hayal Ltd.

Partner Communications Company Ltd.

Paz Oil Company Ltd.

Pelegas Ltd.

Pelephone Communications Ltd.

Proffimat S.R. Ltd.

Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.

Rami Levy Hashikma Marketing Communication Ltd.

Re/Max Israel

Shalgal Food Ltd.

Shapir Engineering and Industry Ltd.

Shufersal Ltd.

Sonol Israel Ltd.

Superbus Ltd.

Tahal Group International B.V.

TripAdvisor Inc.

Twitoplast Ltd.

Unikowsky Maoz Ltd.

YES

Zakai Agricultural Know-how and inputs Ltd.

ZF Development and Construction

ZMH Hammermand Ltd.

Zorganika Ltd.

Zriha Hlavin Industries Ltd.

B) Empresas comerciales "involucradas como empresas matrices":

Alon Blue Square Israel Ltd.

Alstom S.A.

Altice Europe N.V.

Amnon Mesilot Ltd.

Ashtrom Group Ltd.

Booking Holdings Inc.

Brand Industries Ltd.

Delta Galil Industries Ltd.

eDreams ODIGEO S.A.

Egis S.A.

Electra Ltd.

Export Investment Company Ltd.

General Mills Inc.

Hadar Group

Hamat Group Ltd.

Indorama Ventures P.C.L.

Kardan N.V.

Mayer's Cars and Trucks Co. Ltd.

Motorola Solutions Inc.

Natoon Group

Villar International Ltd.

Greenkote P.L.C.

C) Empresas comerciales "involucradas como licenciantes o franquicias"

Greenkote P.L.C.

Israel no ha dado muestras de querer frenar su expansión en esta zona, y menos ahora que el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para Medio Oriente avala esta ocupación y desafía los derechos legítimos de los palestinos, como dijo el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en su discurso en Nueva York ante el Consejo de Seguridad de la ONU.



Del 24 de febrero al 20 de marzo se realizará la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde se debatirá la ilegalidad o no de las operaciones de las empresas mencionadas.

Con AFP y EFE

