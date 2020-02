Candidato de Macron a la Alcadía de París retira su candidatura tras difusión de video sexual

Benjamin Griveaux, candidato del partido oficialista La République en Marche (LREM) a la Alcaldía de París, anunció que retira su candidatura tras la difusión en redes sociales de un video privado, no verificado, de naturaleza sexual. El político habló de "ataques infames".

Benjamin Griveaux tiró la toalla. Después de la difusión en redes sociales de un video privado de naturaleza sexual, no verificado, el candidato de La République en Marche anunció este viernes 14 de febrero que abandona la carrera por la Alcaldía de París.

"Durante más de un año, mi familia y yo hemos sufrido comentarios difamatorios, mentiras, rumores, ataques anónimos, la revelación de conversaciones privadas secretas y amenazas de muerte", dijo el candidato de Macron.

"Este torrente de lodo me afectó y sobre todo lastimó a mis seres queridos. Como si eso fuera poco, ayer se alcanzó otro nivel. Un sitio web y las redes sociales han transmitido ataques infames que pusieron en peligro mi vida privada. Mi familia no merece esto. Básicamente, nadie debería ser sometido a esta violencia. Por mi parte, no estoy preparado para exponernos más, ahora todos los golpes ahora están permitidos. Esto está yendo demasiado lejos", argumentó Griveaux.

"Conocía la dureza de la lucha política"

Un sitio web publicó el pasado miércoles un video íntimo y mensajes de connotación sexual dirigidos a una mujer, alegando que provenían del exportavoz del Gobierno Macron. Los mensajes se transmitieron gradualmente el jueves en las redes sociales francesas.

Figura del 'macronismo', Benjamin Griveaux, de 41 años, renunció a su candidatura a la Alcaldía de París el viernes 14 de febrero. © AFP

"Al anunciar mi candidatura a la Alcaldía de París, conocía la dureza de la lucha política", dijo Griveaux en una breve declaración, con los miembros de su equipo de campaña como testigos.

Al margen de su declaración, el político dijo a AFP que se reunió el jueves por la noche con el presidente Emmanuel Macron y reveló que este le aseguró su apoyo "sea cual sea su decisión", invitándolo a proteger a los suyos.

"Una seria amenaza para nuestra democracia"

Después de una investidura que no fue fácil como candidato de LREM y comentarios insultantes de sus competidores relatados en la prensa, finalmente la publicación de este video íntimo puso fin su campaña. Las encuestas lo ubicaban en tercer lugar detrás de la alcaldesa saliente del Partido Socialista Anne Hidalgo y la candidata de Los Republicanos, Rachida Dati.

Peu importe ce qu’on pense de Benjamin Griveaux aujourd’hui, cette histoire est profondément dégueulasse, et inquiétante pour la suite. La politique, cela ne doit pas, cela ne peut pas être ça. Ressaisissons-nous collectivement ou nous allons tous nous noyer dans la fange. — Raphael Glucksmann (@rglucks1) February 14, 2020

"No importa lo que pensemos de Benjamin Griveaux hoy, esta historia es profundamente repugnante y preocupante para el futuro", reaccionó, poco después del anuncio, el ensayista y eurodiputado de izquierda Raphaël Glucksmann. "La política, no debe ser, no puede ser eso. Recuperemos el control colectivamente o todos nos ahogaremos en el barro", agregó.

Cédric Villani, exmiembro del partido LREM y ahora candidato independiente a la Alcadía de París, denunció en un tweet "una grave amenaza para nuestra democracia" y manifestó "total apoyo a Benjamin Griveaux y a su familia, en esta dura etapa. Tomo nota de su difícil decisión".

J’adresse à Benjamin Griveaux, ainsi qu’à sa famille, mon soutien plein et entier dans cette épreuve. Je prends acte de sa décision difficile. L’attaque indigne qu’il subit est une menace grave pour notre démocratie. — Cédric Villani (@VillaniCedric) February 14, 2020

El jueves por la mañana, Benjamin Griveaux estaba al tanto del video en cuestión cuando presentó su programa en una conferencia de prensa frente a un centenar de seguidores y a los que encabezan sus listas electorales en los distritos de París.

Lo que sigue para LREM tras la renuncia de Griveaux

En la sala donde se hizo el anuncio, varios líderes políticos se destacaron por su ausencia, incluidos dos de sus portavoces: Sylvain Maillard, "que se fue de vacaciones a esquiar", según un responsable, y Marie-Laure Harel. El jefe del partido LREM, compañero de lista en el Distrito 17 y amigo cercano de Griveaux, Stanislas Guerini, también estuvo ausente.

A medida de que se extendía el rumor, el equipo de campaña estaba tratando de apagar el fuego y convocó a funcionarios y candidatos a las 9:00 a.m. del viernes en la sede de LREM, "alrededor de Benjamin Griveaux" para discutir "la estrategia a seguir" y "el plan para implementar".

Según varias fuentes de LREM, la alcaldesa saliente del Distrito 9 (anteriormente del partido de Los Republicanos) y cercana del primer ministro Edouard Philippe, Delphine Bürkli y la secretaria de Estado a cargo de la Igualdad de Género, Marlène Schiappa, serán citadas como posibles sucesoras de Griveaux para encabezar la lista de París. "La elección está en manos del partido", dijo una fuente de LREM.

La ministra de Salud, Agnès Buzyn, también en el sonajero como candidata, reiteró el viernes en una entrevista a la radio 'France Inter' que "no podría ser candidata para las elecciones municipales" debido a su "muy ocupada" agenda ministerial.

