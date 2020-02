Nicolás Maduro: “llegará el día en que los tribunales ordenen el arresto de Guaidó”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con la cárcel al líder opositor Juan Guaidó, pocos días después que este regresara al país tras una gira internacional en la que fue recibido como el “verdadero” mandatario venezolano por múltiples jefes de estado.

"El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado, pero llegará", aseguró Maduro este 14 de febrero, en una rueda de prensa, la primer en lo corrido de 2020.

Las declaraciones del gobernante venezolano se produjeron luego de que el pasado martes Guaidó regresó de una gira internacional, en la que, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

Sin embargo, no fue recibido por el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, quien recientemente formó un Gobierno de coalición con el partido Unidas Podemos, movimiento que apoya fuertemente a Maduro, y tras lo cual Sánchez comenzó a referirse a Guaidó como líder opositor y no presidente encargado de Venezuela, como lo había reconocido en su anterior administración.

Guaidó ya había advertido que corría el riesgo de ser detenido al regreso, pues tiene una prohibición de salida del país, emitida por cortes allegadas a Maduro. Aunque el opositor no fue arrestado, su tío, quien lo acompañó en la gira, Juan José Márquez, sí permanece detenido por presuntamente llevar material explosivo, según confirmó el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello.

El líder de 36 años fue recibido en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, por un grupo de diplomáticos extranjeros contra los que también arremetió Maduro este viernes. El jefe de estado venezolano dijo que evalúa qué posible respuesta dará "para aquellos funcionarios de las embajadas que se inmiscuyeron en los asuntos internos de Venezuela".



Maduro acusa a Estados Unidos de librar una 'guerra invisible' contra su país

El jueves, el presidente venezolano dijo que pidió a la Corte Penal Internacional, CPI, que investigara, como posibles crímenes contra la humanidad, las sanciones que Estados Unidos impuso contra Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 14 de febrero de 2020. © REUTERS/Fausto Torrealba

"No puede ser que el gobierno de Estados Unidos, todos los días, todos los días, persiga, ataque y prohíba la importación de insumos fundamentales para la vida. No puede ser, no puede ser. Es una guerra, una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles.", afirmó Maduro.

El anuncio fue hecho un día después de que Guaidó defendiera las sanciones impuestas por el presidente, Donald Trump, quien lo recibió recientemente en la Casa Blanca.

Washington impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela en 2019, apuntando a la principal fuente de divisas del país, y recientemente golpeó a su aerolínea bandera, Conviasa.

Por el momento no ha habido una reacción inmediata de la CPI, creada en 2002 para investigar a los responsables de los más graves delitos, incluidos los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y el genocidio. A pesar de haber formado parte de la negociación y redacción del Estatuto de Roma (tratado constituyente de la CPI), Estados Unidos nunca lo ratificó y por ende no entra dentro de la jurisdicción de la corte.

La CPI, por su parte, ya lanzó una investigación preliminar en 2018 sobre presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas durante una ola de protestas contra Maduro.

France24 con EFE y AFP





