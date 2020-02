Sergio Higuita ganó la cuarta etapa y es el nuevo líder del Tour Colombia 2.1

El ciclista colombiano, del equipo Education First (EF), superó en el embalaje a su compatriota, Egan Bernal, y al francés Julian Alaphilippe, para quedarse con la cuarta fracción y ponerse la camiseta naranja de líder.

Anuncios Lee mas

Vibrante fue la cuarta etapa del Tour Colombia 2.1, la más rica en emociones en lo que va corrido de competencia. El colombiano Sergio Higuita (Education First) que tenía puesta la camiseta del mejor de los jóvenes, realizó un embalaje brillante para ganar la fracción, asumir el liderato en la clasificación general y quedar muy bien parado de cara a la definición de la carrera.



Tras recorrer 168,6 kilómetros entre los municipios de Paipa y Santa Rosa de Viterbo, en el departamento de Boyacá (centro de Colombia), con tres premios de montaña (dos de 4ta y uno de 3ra categoría), Higuita cumplió con el pronóstico que lo daba como uno de los favoritos a llevarse la fracción y lo hizo al ganarle en los metros finales a su compatriota Egan Bernal (Team Ineos) y al francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).



“Yo venía marcando desde el inicio de la subida a Alaphilippe a su rueda, y bueno, al final él se lanza faltando muchísimo a meta, caza Carapaz y cuando lo caza yo vengo con un poco más de potencia y lo supero para ganar la etapa”, dijo Higuita a FRANCE 24.



El juvenil de 22 años, que hace solo unos días se consagró campeón nacional de ruta, cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 47 segundos, y subió al primer lugar de la general por la bonificación que recibió como ganador y su compatriota y coequipero Daniel Martínez es ahora segundo, pues llegó tres segundos por delante del ecuatoriano Jonathan Caicedo, que perdió el liderato y bajó al tercer lugar de la general a 16 segundos de su compañero en el EF.

El ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita celebra en el podio con la camiseta de líder de la clasificación general del Tour Colombia 2.1 en Santa Rosa de Viterbo, Colombia, el 14 de febrero de 2020. © Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

En una jornada nublada, siete ciclistas protagonizaron la fuga del día e incluso sacaron una diferencia mayor a los tres minutos y medio, liderados por el suizo Simon Pellaud, del Androni, que ganó los dos primeros premios de montaña y sigue como rey de los escaladores con la camiseta azul enfundada.“Estoy acostumbrado a vivir en la altura, viviendo la mitad del año en Colombia, pero ayer fue un día muy difícil, muy exigente, con esa fuga, estuve todo el día en la fuga, en la primera y la segunda, buscando esos puntos. Hoy sí, salí adelante, y la fuga se fue desde el kilómetro 0, entonces fue un día más suave para mí que no estoy acá para pelear la clasificación general”, dijo Pellaud a FRANCE 24.Aunque el grupo de escapados mantuvo el ritmo durante casi toda la etapa, a 13 kilómetros de la meta, la escapada fue neutralizada por el pelotón, liderado por el Ineos que tenía entre ojos la victoria de la etapa bajo el liderazgo de un motivado Richard Carapaz que estaba en la cabeza del grupo.Cuando faltaban ocho kilómetros para la llegada hubo una caída de tres ciclistas del Team Medellín, así como de Edwin Ávila, corredor del Israel Cycling Academy que fue segundo en la tercera etapa. Eso rompió el pelotón y el Ineos lo aprovechó para imponer un ritmo infernal en la subida al Alto Malterías, que solo aguantaron ciclistas de la talla de Caicedo, Alaphilippe, Higuita y Esteban Chaves, que corre esta carrera con los colores de la selección colombiana.

Tras la llegada al alto, Carapaz fue quien atacó y trató de llegar en solitario a la meta en los últimos 3 km. Sin embargo, Alaphilippe arrastró a Higuita y a Bernal en los metros finales y allí pasaron al ecuatoriano, que pintaba como favorito a ganar, pero se quedó sin arrestos para el embalaje.



En el esprint definitivo, el francés tomó impulso, pero Higuita no lo dejó ir, lo aguantó y lo superó y detrás de él pasó Bernal, que estuvo cerca de llevarse la etapa también pero no pudo superar las buenas condiciones que tiene el corredor del Education First para rematar.



La penúltima etapa del Tour Colombia 2.1 se correrá el sábado 15 de febrero sobre 180,5 kilómetros entre Paipa y Zipaquirá, el municipio del que es oriundo Bernal, el vigente campeón del Tour de Francia.



Con EFE



Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo