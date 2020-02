Fabio Aru y sus "buenas sensaciones" como el mejor europeo en el Tour Colombia-2020

Anuncios Lee mas

Paipa (Colombia) (AFP)

Se estrenó en el Tour Colombia-2020 con la aspiración de preparar la agitada temporada de este año y de darles una mano a sus compañeros del UAE Team Emirates. Sin querer queriendo, Fabio Aru ha sido el europeo más destacado en las carreteras cafeteras.

El ganador de la Vuelta a España en 2015 es undécimo en la clasificación general, a 1:31 minutos del líder, el colombiano Sergio Higuita, del EF Pro Cycling de Estados Unidos.

Aunque ha estado lejos de dar espectáculo, una labor más reservada para el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-step), con una labor silenciosa el corredor de 29 años pelea por acabar en el top 10 en su debut en la ronda colombiana.

"Estoy aquí para empezar la temporada y también para coger ritmo de competencia. También, poco a poco, encuentro buenas sensaciones, pero estoy aquí para ayudar un poco al equipo y para disfrutar", dijo en entrevista con la AFP.

La que de a pocos se perfila como la principal carrera ciclística de América finalizará este domingo en un tremendo alto de montaña a las afueras de Bogotá, donde todo indica que la casaca naranja del líder quedará fundida en algún hombre del Education First, que domina el podio.

La sexta etapa culminará en El Verjón, un puerto de montaña de segunda categoría a 3.290 metros de altitud.

"La etapa es la más dura, la altura es mucha (...) intentaremos darlo (todo) en un ciento por ciento", aseguró.

- Semestre de altura -

Subcampeón del Giro de Italia en 2015, Aru cambió su habitual preparación en el Viejo Continente para viajar por primera vez a Colombia y entrenar en la altura del país del café.

La primera semana, antes del comienzo de la carrera, estuvo en el departamento de Antioquia, del que Medellín es capital, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Allí se disputó la anterior versión de la competencia, en la que el luxemburgués Bob Jungels y Alaphilippe ganaron etapas.

Luego viajó a los departamentos céntricos de Boyacá y Cundinamarca, donde se centra la tercera edición del Tour Colombia. En las regiones de los 'escarabajos' Nairo Quintana y Egan Bernal, la altimetría oscila entre los 2.500 y los 3.290 metros de altitud.

"Empiezo la temporada aquí y me gusta, he hecho dos semanas de entrenamiento a 2.000 y 2.500" metros de altitud, señala. "He encontrado un país que me gusta mucho, la gente, la comida, todo, la carretera para entrenarse (...) Todo me ha gustado de esta carrera".

El italiano, que tuvo un paso exitoso por el Astana, utilizará la preparación en la altitud para encarar un movido primer semestre.

Aru correrá en la Vuelta a Cataluña, la Tirreno-Adriático en Italia, el Critérium del Dauphiné en Los Alpes y finalizará con el Tour de Francia, que en esta ocasión tendrá un recorrido montañoso.

Además de ser el mejor de los 54 europeos que compiten en suelo cafetero, Aru es el mejor colocado del Team Emirates, que ha sido protagonista con el embalador colombiano Juan Sebastián Molano, vencedor en tres de las cinco etapas hasta ahora disputadas.

El cuadro del emirato es quinto en la clasificación por equipos.

