Lebron James sobre escándalo de Astros: "Yo estaría furioso"

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La estrella de la NBA Lebron James se pronunció este martes sobre el robo de señas del equipo de béisbol Astros de Houston en 2017, asegurando que estaría "furioso" si le hubiera afectado e instando al comisionado de las Grandes Ligas (MLB) a "arreglar" el asunto.

"Sé que no juego al béisbol, pero estoy en el mundo de los deportes y sé que si alguien me engañara para que no ganara un título y me enterara, estaría furioso", dijo LeBron en su cuenta de Twitter. "Quiero decir, estaría como incontrolable sobre lo que haría o podría hacer".

El alero de Los Angeles Lakers llamó al comisionado de la MLB, Rob Manfred, a escuchar los reclamos que están expresando sobre el escándalo cada vez más figuras del béisbol, muchas de ellas afectadas por el sistema de robo de señas que aplicaron los Astros en 2017, temporada en la que ganaron la Serie Mundial.

"Escucha comisionado del béisbol, escucha a tus jugadores hablando hoy sobre cuán disgustados, enfadados, heridos, rotos (están) por esto", escribió James. "Literalmente la pelota está en tu cancha y tú tienes que arreglar esto por el bien del deporte".

En los últimos días, figuras como Aaron Judge, estrella de los New York Yankees; Mike Trout, bateador de los Angelinos de Los Angeles, y miembros de Los Angeles Dodgers -equipo derrotado por Houston en la Serie Mundial de 2017-, han alzado la voz sobre el caso, que se dio a conocer a raíz de una investigación de la MLB el mes pasado.

Los hallazgos de la MLB derivaron en los despidos de tres managers vinculados a los Astros en 2017, si bien ningún jugador ha sido castigado y el comisionado Manfred dijo que no hay planes de retirarle el título a Houston.

"Me enfermó el estómago averiguarlo", afirmó Judge el martes sobre el escándalo.

"Siento que cada uno de ellos merece una paliza", llegó a decir Nick Markakis, patrullero de los Bravos de Atlanta, sobre los jugadores de los Astros.

De su lado, la estrella de los Dodgers Cody Bellinger dijo que sentía que los Astros les "robaron" el título, que Jose Altuve le "robó" el premio al Jugador Más Valioso (MVP) a Judge y que la disculpa de Jim Crane, dueño de los Astros, fue "débil".

La investigación de las Grandes Ligas encontró que los Astros tenían un esquema de robo de señales de alta tecnología que involucraba cámaras en el jardín central, monitores más allá de la cueva del equipo y jugadores golpeando botes de basura para indicar a los bateadores qué tipo de lanzamiento utilizarían los pitchers contrarios.

© 2020 AFP