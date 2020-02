El sector médico de Irán, gravemente afectado por las sanciones de EE.UU.

Los iraníes acuden a las urnas este viernes para elegir un nuevo Parlamento, al tiempo que las sanciones de EE.UU. afectan con dureza a la economía del país. El sector médico no se salva. Nuestros enviados especiales Roméo Langlois y Mayssa Awad fueron al centro hospitalario más importante del país.

Anuncios Lee mas

El Centro Hospitalario Ayatollah Khomeini es el más grande de Irán. Su instituto de oncología es referente en la lucha contra el cáncer. 1.000 pacientes lo visitan todos los días y la mayoría de ellos provienen de entornos desfavorecidos. Pero las sanciones económicas estadounidenses se están sintiendo.

En el departamento de quimioterapia, la mayoría de los pacientes se ven afectados por la escasez de medicamentos y el aumento de los precios. "Faltan algunas medicinas, tenemos que importarlas. Es muy costoso para nuestros pacientes. Se ven obligados a pagarlos en dólares o euros", dijo Wida Shehri, directora del departamento de enfermería del departamento de quimioterapia.

Irán produce más del 95% de sus medicamentos. Pero para fabricarlos, el país debe importar materias primas. Con las sanciones, acceder a algunas de estas moléculas se ha vuelto difícil, causando una gran escasez.

Oficialmente, las sanciones de Estados Unidos no están destinadas a aplicarse a los productos farmacéuticos. Pero al golpear a los bancos iraníes, y especialmente al Banco Central en nombre de la lucha contra el terrorismo, se afecta las importaciones de productos médicos.

Según el profesor Mahmood Zadeh, director del servicio de oncología, el 50% de los pacientes se ven golpeados por las sanciones. "Finalmente ya no sabemos si son los políticos o nuestros pacientes los objetivos de las sanciones", dice un cirujano del servicio. No podemos detenernos. Estamos hablando del cáncer y el cáncer no se detiene. Así que seguimos operando".

Las sanciones restablecidas por Estados Unidos, después de su retirada en 2018 del Acuerdo Nuclear, no perdonan a ningún sector de la economía iraní. La crisis económica en la que Irán se ha hundido será, por lo tanto, el centro de las preocupaciones de los votantes que elegirán este viernes 21 de febrero a sus 290 diputados de los 7.000 candidatos en la carrera.

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo