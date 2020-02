Yulimar Rojas batió el récord del mundo en pista bajo techo en el triple salto en Madrid

La atleta venezolana, dos veces campeona mundial y subcampeona olímpica de salto triple, ejecutó el mejor salto de la historia en pista 'indoor' con una distancia de 15,43 metros. Su objetivo es superar el récord absoluto en Tokio 2020.

El 2020 comenzó por todo lo alto para Yulimar Rojas. Luego de lograr un salto de 15,03 metros en Metz, Francia, el 9 de febrero, la atleta venezolana pulverizó 12 días después en Madrid, España, el récord del mundo en salto triple en pista 'indoor' con un registro de 15,43 metros, dejando atrás los 15,36 que la rusa Tatyana Lebedeva había registrado el 6 de marzo de 2004 en Budapest, Hungría.

La jornada en el Meeting Villa de Madrid de atletismo 'indoor', última parada del World Athletics Indoor Tour puntuable para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, comenzó con un salto nulo muy largo para Rojas. Para el segundo intento, la caraqueña reaccionó con un salto de 14,65 m. para ponerse en cabeza de la clasificación. Luego, en el tercer salto, volvió a hacer nulo, en el cuarto logró 15,29 m. en el que mostró sus intenciones de récord, pero en el quinto y penúltimo volvió a fallar y con un nuevo salto nulo parecía que estaba lejos de superar el récord.

Sin embargo, en su sexta y última salida a pista, Rojas sacó sus credenciales, voló literalmente y logró un triple majestuoso que la llevó a aterrizar a 15,43 metros de la tabla.

"Estoy muy contenta de este récord del mundo que era muy deseado desde que comencé la temporada pasada. Madrid siempre me sorprende, es muy grato, y lograrlo aquí, con estas personas, me pone contentísima", dijo la atleta venezolana en la pista de Gallur en la capital española.

YULIMAR ROJAS IMPONE RÉCORD DEL MUNDO DEL SALTO TRIPLE INDOOR 15,43.#VuelaYuliVuela pic.twitter.com/4OKNp9t27G — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) February 21, 2020



La cubana Liadagmis Povea, compañera de entrenamientos de la venezolana bajo la dirección de Iván Pedroso, terminó segunda con 14,52 y la portuguesa Patricia Mamona, vencedora del World Indoor Tour de salto triple en 2019, terminó tercera con 14,28.

Yulimar se mostró convencida de que el récord "saldría solo" con el tiempo, aunque no esperaba que fuera en Madrid. "Mi entrenador me decía que hoy era el día, que era mi momento, pero ahora estoy en estado de shock. Voy a tener que llegar a casa, calmar mi ímpetu, mi fuerza, la adrenalina, y dar gracias a Dios, porque tengo ganas de llorar", confesó tras su histórica jornada.

"Desde el calentamiento me sentía como nunca de concentrada y mi entrenador me decía que no tuviera ansias. En la pista sabía que corrigiendo algunos errores podría llegar más lejos y al final así fue", apuntó Rojas, quien quiso dedicar este récord a "todo el atletismo venezolano y a España, un país que me acoge y me brinda apoyo".

La atleta venezolana Yulimar Rojas, dos veces campeona mundial y subcampeona olímpica de triple salto, ejecutó el mejor salto de la historia en pista cubierta con 15,43 metros en Madrid, España, el 21 de febrero de 2020. © J.J. Guillén / EFE

Con la mira en el récord absoluto en Tokio 2020



Autora de la segunda mejor marca de la historia (15,41, el 6 de septiembre de 2019 en Andújar, España), Yulimar Rojas se estrenó en la temporada 2020 bajo techo con su mejor registro: 15,03 en Metz, Francia, y se convirtió así en la octava triplista de la historia que superó los 15 metros en pista cubierta.



Junto a la mejora de su técnica, bajo la supervisión de su entrenador, el multicampeón mundial de longitud Iván Pedroso, la venezolana se ha propuesto "ser más aguerrida, echarle más coraje" a este año olímpico, en busca del oro en Tokio 2020.

"Hay que comenzar a entrenar duro porque este año hay Juegos Olímpicos y hay que ir por ellos. Quiero seguir concentrada porque puedo saltar más, pero tengo que seguir entrenando de forma sencilla porque lo mejor está por llegar. Todo sale solo", apuntó.



Rojas intentará batir en el nuevo estadio Olímpico de Tokio el récord absoluto que ostenta la ucraniana Inessa Kravets, que saltó 15,50 m. en Gotemburgo, Suecia, en 1995.

Con EFE

