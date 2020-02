La contaminación del coronavirus se extiende por el planeta

Anuncios Lee mas

Daegu (Corea del Sur) (AFP)

La epidemia de pneumonía viral se aceleraba este lunes en todo el mundo, con balances de víctimas al alza en Corea del Sur o Irán y con cuatro nuevos países afectados, una situación que puso en alerta los mercados financieros.

Corea del Sur e Irán tienen ahora el mayor número de casos de contaminación y de fallecimientos fuera de China.

Menos de una semana después de la detección del nuevo coronavirus, Irán anunció cuatro nuevos fallecimientos, lo que lleva a 12 el total de víctimas mortales en el país.

También anunciaron sus primeros casos Afganistán, Irak, Baréin y Kuwait. Unos treinta países y territorios están ahora afectados, con un balance de al menos 30 muertos fuera de China.

Corea del Sur anunció una cifra récord de 231 nuevos casos de contaminación en 24 horas y tiene ahora 800 personas contaminadas, entre ellas siete que fallecieron.

Esta cifra es superior a la de Japón, donde el crucero "Diamond Princess", era hasta ahora el principal foco de contaminación fuera de China.

El presidente surcoreano Moon Jae-in declaró el domingo el estado de alerta máxima.

En el sureste, Daegu, la cuarta ciudad del país con 2,5 millones de habitantes, registró muchos casos y era este lunes una ciudad desierta. Solo algunos viajeros, protegidos con máscaras, entraban y salían de la estación.

- Peregrinación en Israel -

Más de la mitad de los casos anunciados en Corea del Sur afectan a miembros de una secta cristiana. Dieciocho de ellos volvían de una peregrinación a Israel, un país donde se registraron dos casos y se impusieron nuevas medidas de prohibición de entrada.

En Oriente Medio, varios países tomaron medidas para protegerse de la propagación rápida del virus desde Irán.

Preocupados por la multiplicación de casos en este país (47), Armenia, Turquía, Jordania, Pakistán y Afganistán cerraron sus fronteras o restringieron los intercambios con Irán.

El gobierno anunció el sábado el cierre de los establecimientos educativos en 14 provincias, incluida Teherán.

En China, donde el coronavirus apareció en diciembre en un mercado de Wuhan (centro), la epidemia dejó otros 150 muertos en las últimas 24 horas.

Esta cifra es un aumento significativo del número de fallecimientos frente a la cifra anunciada la víspera (97). En total, son cerca de 2.600 personas

El número de nuevos casos de contaminación fue menor, de 409 casos frente a los 648 anunciado el domingo, y las autoridades chinas se mostraron más optimistas en la evolución de la enfermedad.

- Sanciones -

Frente a la gravedad de la situación, el régimen comunista decidió aplazar, por primera vez en tres décadas, la sesión anual del Parlamento que iba a empezar el 5 de marzo.

Además las autoridades prohibirán "completamente" y de forma inmediata el comercio y el consumo de animales salvajes, un práctica que supuestamente contribuyó a la propagación.

En Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes del centro de China asilada del mundo desde hace un mes, el ayuntamiento anunció el lunes que los no residentes podrían abandonarla si no presentan síntomas y si no estuvieron en contacto con los portadores del virus.

Pero unas horas después anuló la medida y la alcaldía afirmó que la decisión quedaba "invalidada" y que se tomarán sanciones contra los que hicieron el anuncio "sin autorización".

"Wuhan pone en marcha el espíritu de las importantes instrucciones de Xi Jinping", el presidente chino, para luchar contra el virus, indicó el ayuntamiento.

Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) visitó el fin de semana Wuhan, indicó el ministerio de Sanidad.

Se trata de la primera visita anunciada de expertos internacionales en el lugar desde que empezó la epidemia. Según el ministerio, inspeccionaron dos hospitales, así como un hospital improvisado en un centro deportivo.

- Caen las bolsas -

En Europa, Italia se ha convertido en el primer país del continente en imponer medidas de cuarentena en una decena de pueblos del norte.

Un hombre de 84 años, que falleció en Lombardía (noroeste) se convirtió en la cuarta víctima por el coronavirus en el país.

Unas 52.000 personas pasaron el domingo su primera jornada en zona de aislamiento en Lombardía y Venecia.

El carnaval de Venecia, que iba a terminar el martes, fue anulado el domingo.

La aceleración de la contaminación en los últimos días hizo caer las bolsas, sobre todo en Europa, donde Milán, París y Fráncfort cayeron más de un 3% durante la jornada.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la crisis "podría poner en peligro" la recuperación mundial, durante una reunión ministerial del G20 en Arabia Saudita.

El FMI ya rebajó en 0,4 puntos su previsión de crecimiento por China en 2020, hasta 5,6%.

