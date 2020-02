Brasil: huelga de policías dispara homicidios en varias ciudades del norte

View this post on Instagram

Em 5 dias, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contabilizou 147 crimes violentos letais e intencionais no Ceará. ⠀ O número se refere ao período de paralisação das atividades dos policiais militares no estado - de quarta a domingo. ⠀ Os crimes violentos letais e intencionais englobam os casos que se enquadram como homicídio holoso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. ⠀ #Notícias #TribunadoCeará