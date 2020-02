El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, murió a los 91 años

Quien gobernara el país durante 30 años y fuera depuesto durante la Primavera Árabe, se encontraba en cuidados intensivos después de una operación. Llegó a ser condenado a cadena perpetua por la muerte de manifestantes durante las protestas de 2011 pero finalmente fue exculpado.

Anuncios Lee mas

Una de las figuras clave de la Primavera Árabe murió este martes 25 de febrero. Hosni Mubarak, quien gobernó Egipto durante 30 años con mano dura contra los islamistas, falleció en El Cairo después de un mes en cuidados intensivos como consecuencia de una operación.



El anuncio lo hizo su hijo Alaa Mubarak a través de Twitter, mientras que el actual presidente de Egipto, Abdelfatah al-Sisi, envió sus condolencias a su familia y definió a Mubarak como un “héroe de guerra”.

إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه . pic.twitter.com/xOFgjZ7phr — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 25, 2020

Hosni Mubarak fue juzgado por la muerte de manifestantes durante la Primavera Árabe en Egipto y múltiples cargos de corrupción. El Cairo, Egipto, 8 de junio de 2013. © Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Tenía 91 años y se encontraba en libertad desde 2017 pese a que llegó a ser condenado a cadena perpetua por la muerte de manifestantes y también por múltiples cargos de corrupción.Fue el primer mandatario derrocado en la Primavera Árabe en llegar a prisión. En 2012, él y a su antiguo jefe de seguridad fueron hallados culpables por no haber prevenido la muerte de unos 900 manifestantes en 2011, en medio de las movilizaciones en el mundo árabe.Mubarak, fue arrestado en abril de 2011, dos meses después de haber dimitido. Esa renuncia se dio después de 18 días de protestas. Antes, el mandatario se había negado a abandonar el cargo y había prometido que no buscaría la reelección. Pero eso no calmó el rugir de cientos de miles de egipcios en las calles.Mubarak, quien tuvo mano de hierro contra los islamistas, fue condenado a cadena perpetua en 2012 por su responsabilidad en la muerte de manifestantes en las jornadas de protestas previas a su salida.Egipto celebró entonces sus primeras elecciones democráticas en donde se impuso Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, quien solo estuvo un año en el poder, hasta 2013. Ese año llegó un golpe de Estado que lideró Abdelfatah al-Sisi.Tras una repetición del juicio de Mubarak, el expresidente fue puesto en libertad en 2017, exculpado por la muerte de los manifestantes. Esa decisión de la máxima instancia judicial del país llevó a miles de personas a las calles de Egipto a expresar su rechazo.

Con Reuters



Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo