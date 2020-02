Plácido Domingo admite "toda responsabilidad" sobre las denuncias de abuso sexual

Tras negar en agosto y septiembre las acusaciones de veinte mujeres, el tenor español pidió perdón y asumió que tuvo un "comportamiento inapropiado". Un mea culpa que entonó después de que el sindicato operístico y el de artistas musicales de EE. UU. anunciaran haber "probado" dichas "acciones" sexuales.

Anuncios Lee mas

Plácido Domingo alcanzó este martes 25 de febrero su nota más grave; probablemente su ópera dramática menos deseada. Por carta a la agencia EFE, el tenor español aceptó "toda la responsabilidad" de sus "acciones", refiriéndose a las situaciones de abuso sexual que ejerció contra veinte compañeras de profesión en los 80, y que entre agosto y septiembre de 2019 lo acusaron públicamente.

En dicha carta, el cantante les pide perdón "por el dolor causado" y explica que vivió "varios meses" de reflexión, antes de dar este paso "comprometido" para que haya "un cambio positivo en la industria de la ópera, para que nadie más tenga esa misma experiencia".

"Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", declaró el artista madrileño, de 79 años.

Plácido Domingo durante un concierto ofrecido en el Castillo de Peralada, en Girona, España, el 29 de julio de 2018. Robin Townsend / EFE

Desglosadas, las palabras de Plácido Domingo apuntan a tres interpretaciones que se hace a sí mismo, a modo de auto partituras. La primera es que, según él, "esa nunca fue (su) intención". Desde que salieron a la luz las primeras denuncias, hasta hoy, Domingo había negado cualquier abuso y se había amparado en que "siempre" creyó que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres habían sido "bienvenidas y consensuadas". Ahora reconoce que puede que no fuera así.

La segunda es que "ahora" entiende "que algunas mujeres pueden haber temido expresarse de forma honesta por la preocupación de que sus carreras se vieran afectadas negativamente". Y se diría que es así, ya que ocho de nueve mujeres que lo señalaron en agosto a la agencia AP, lo hicieron de forma anónima. Mientras que solo una, de las once que lo acusaron en septiembre, dijo su nombre. Aun cuando se trata de hechos ocurridos en la década de los 80.

La tercera partitura que ejerce es de defensa de la industria operística. Domingo asegura que es su "ferviente deseo" que esto dé como "resultado un lugar de trabajo más seguro para todos, y espero que mi ejemplo en el futuro anime a otros a seguirlo".

Dos investigaciones dicen poder demostrar sus coqueteos y abusos sexuales

El presidente de EE. UU., Donald Trump, decía este mismo martes que la condena a Harvey Weinstein, declarado culpable de violación y delito sexual, envía "un mensaje muy fuerte". Tal vez no al propio Plácido Domingo, pero su admisión de culpa llega horas después de la condena del productor y minutos después de dos investigaciones estadounidenses que coinciden en una cosa: pueden demostrar que el tenor, que actuó y dirigió en el país, "tuvo actividad inapropiada", hizo insinuaciones sexuales y coqueteó dentro y fuera del trabajo.

Así lo dijo el sindicato de ópera nacional, aferrándose a la pesquisa que inició primero en agosto la Ópera de Los Ángeles, además del sindicato de artistas musicales de EE. UU. (el American Guild of Music Artists) que emprendió su propio caso el pasado 6 de septiembre. Los dos "confirman" y consideran "probado" que las "acciones" de las que habla Domingo ocurrieron.

Y no solo eso. En el caso del American Guild of Music Artists, este señala que "muchos de los testigos" han "justificado" su silencio y la no denuncia con el temor a ser "represaliados". Algo de lo que todavía no ha hablado la Ópera de Los Ángeles, la única que falta en informar de sus resultados y de la que Domingo fue su director artístico desde 2003 hasta el pasado 2 de octubre, cuando asumió el escándalo y decidió dimitir "para no hacer daño a la institución".

Por el momento, se ignora qué más podrían llegar a añadir estas dos investigaciones o si llegarán a usarse en posibles juicios. No obstante, para la agencia EFE es claro que motivaron el reconocimiento de Plácido Domingo, casi medio año después de la primera acusación en su contra. Día en el que la carrera "del legendario", también llamado "superstar español", que había conquistado América y pregonaba que "si me paro, me oxido", cayó en nota aguda.

El tenor español Plácido Domingo durante un concierto de gala en la Plaza Roja en Moscú, Rusia, el 13 de junio de 2018. Sergei Chirikov / Reuters

Aguda, porque no en completo silencio. Si en EE. UU. optaron por cancelar sus actuaciones desde el instante en que se supo la polémica, en Europa se han mantenido sus espectáculos. Desde agosto hasta hoy, el Teatro Real, donde actuará este mayo, ha mantenido su "admiración y reconocimiento". Y no solo eso, ese mismo mes, el Teatro de la Zarzuela le rendirá tributo, con la celebración de su debut en este coliseo hace 50 años.

En la misma línea, el Festival de Salzburgo, la Ópera de Zúrich, la Scala de Milán o la Ópera de Berlín, todos los míticos europeos, le han recibido con grandes ovaciones pese a las acusaciones en contra, que hasta ahora eran posibles, pero no cien por cien confirmadas. ¿Cómo reaccionarán ahora, cuando el mismo tenor dramático Plácido Domingo, activo en Twitter con sus espectáculos, tiene próximas fechas?

Con EFE



Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo