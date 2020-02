Con afluencia y precios elevados comenzó la venta en dólares de autos usados en Cuba

El Gobierno cubano comenzó a vender automóviles usadospara recaudar divisas y aliviar su déficit en la balanza de pagos en un momento de crisis económica generada entre otros factores por el embargo financiero y comercial de Estados Unidos. La venta marca un hito para el país.

El 25 de febrero comenzó en La Habana, Cuba, la venta de vehículos de segunda mano. En el barrio Miramar, los primeros clientes compraron algunos automóviles a pesar de los exagerados precios en comparación a los mismo modelos en otros países de la región.



Yovan Orlando pasó cinco noches haciendo fila para para ser el primero en escoger su carro.

"Es un carro usado de 2011 pero se encuentra en las condiciones requeridas para transitar", explicó este cubano residente en Miami tras pagar 80.000 dólares por un Toyota Land Cruiser 4x4 con 6.000 kilómetros en el marcador, más del doble de lo que le costaría en los Estados Unidos. Además, no le dieron ninguna garantía.

Yoan Orlando Milian hace una pausa para los medios de comunicación después de comprar una Toyota Land Cruiser en La Habana, el 25 de febrero de 2020. Reuters

En el concesionario de Miramar se ofrecen 30 modelos de carros, todos ellos a un precio elevado: 38.000 dólares por un Kia Picanto, 45.000 (41.300 euros) por un Peugeot 301 automático o 63.000 (58.000 euros) por un Peugeot 4008. Muchos de estos modelos no pasan de los $10.000 o $15.000 dólares en Latinoamérica.



A los compradores se les exige pagar con tarjeta de crédito en "moneda libremente convertible", en euros o en dólares. Además, el pago no puede ser a plazos, sino a través de una tarjeta que tenga el valor completo depositado o en efectivo. No se acepta ninguna de las dos monedas en circulación en el país (CUP o CUC). Esto se debe a la política del Estado cubano de recaudar divisas para aliviar el déficit en la balanza de pagos en un momento de crisis económica agudizada por el endurecimiento del embargo financiero y comercial de EE.UU.

Aunque el precio de los automóviles pueda parecer exagerado, en realidad incluye un descuento del 10 % en relación al que, según el CIMEX, la empresa encargada de la venta, era su precio real. La empresa asegura que solo retendrá un 15 % de la recaudación y el 85% lo destinará a la mejora del transporte público, una de las tareas pendientes de las autoridades cubanas.

¿Por qué los precios son más altos que en el resto de la región?



Los precios exorbitantes se vinculan directamente a las restricciones en la compra de carros nuevos y a la imposibilidad del país de garantizar el abastecimiento de combustible, un problema endémico agudizado por las nuevas sanciones de Estados Unidos.

Una lista de precios se muestra en un lote del gobierno donde se venden carros usados, en La Habana, el 25 de febrero de 2020 Reuters

Hasta el 2011, el Gobierno prohibía comprar vehículos nuevos y desde el 2013 los grava con un impuesto del 800%, por lo que el automóvil más económico en este país puede costar más que un vehículo de lujo en cualquier país de Europa.



Además, Cuba no fabrica automóviles y ninguna empresa particular está autorizada a importarlos, de ahí la distorsión de la oferta y la demanda que obliga a pagar cantidades desorbitadas por adquirir un medio de transporte privado en un país donde el salario mínimo es de 16 dólares al mes.



Con EFE y Reuters



