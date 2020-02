Despiden como héroe de guerra al expresidente egipcio Hosni Mubarak

Como un héroe y en medio de un solemne funeral militar fue despedido el expresidente Hosni Mubarak, que transcurrió ajeno a las condenas y acusaciones sobre los crímenes cometidos durante sus 30 años de mandato antes de que fuera derrocado.

Egipto comenzó a despedir a una de las figuras centrales de la política del país en las últimas décadas.

Amigos, familiares y simpatizantes escoltaron el féretro de Hosni Mubarak este 26 de febrero en un cortejo encabezado por el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi Al Sisi, que acompañó a los hijos de Mubarak, Gamal y Alaa, su esposa Suzanne y su nieto Omar Alaa, además de varios líderes religiosos. Asimismo, numerosos militares egipcios custodiaron cofre, envuelto en la bandera nacional.



A pesar de las acusaciones y juicios por la muerte de manifestantes durante la Primavera Árabe, el apodado 'Faraón' fue despedido como un héroe de la guerra del Yom Kipur contra Israel de 1973. La despedida al, para muchos dictador, se desarrolla en medio de tres días de duelo dispuestos por el presidente Al-Sisi, que también tiene un pasado militar.



La Presidencia egipcia, que desde el ascenso de Al-Sisi mantuvo distancia con Mubarak, no escatimó esfuerzos en los preparativos y en la seguridad del sepelio.

Los dolientes permanecieron en silencio bajo la música militar y con caras sin expresión, como la del presidente egipcio que portaba unas gafas de sol. Afuera del funeral, sus seguidores lloraron por la muerte del líder, envueltos en camisetas, sosteniendo pancartas y llevando chapas con imágenes del difunto dictador.



No hubo discursos públicos de políticos, autoridades, familiares o amigos. Pero al final de la ceremonia, numerosos simpatizantes comenzaron a gritar "¡viva Egipto!". Sin embargo, la aprobación para el nonagenario 'Faraón' no es total, pues en redes sociales detractores y algunos defensores de derechos humanos como el director de la ONG Red Árabe para la Información de Derechos Humanos (ANHRI), Gamal Eid, criticaron que Mubarak "no merece un funeral oficial, ni pensión, ni honores".

Mubarak fue el primer mandatario derrocado por la Primavera Árabe

Mubarak gobernó Egipto entre 1981 y 2011. En sus comienzos fue muy popular, aunque su mandato se caracterizó por la autocracia, los abusos policiales y la corrupción.

Tenía 91 años y se encontraba en libertad desde 2017 pese a que llegó a ser condenado a cadena perpetua por la muerte de manifestantes y también por múltiples cargos de corrupción.

El presidente egipcio Hosni Mubarak inició el 9 de enero de 1997 el farónico trabajo en Abu Simbel para el "nuevo Delta" en los desiertos del suroeste de Egipto. © AFP

Fue el primer mandatario derrocado en la Primavera Árabe en llegar a prisión. En 2012, él y a su antiguo jefe de seguridad fueron hallados culpables por no haber prevenido la muerte de unos 900 manifestantes en 2011, en medio de las movilizaciones en el mundo árabe.Mubarak fue arrestado en abril de 2011, dos meses después de haber dimitido. Esa renuncia se dio después de 18 días de protestas. Antes, el mandatario se había negado a abandonar el cargo y había prometido que no buscaría la reelección. Pero eso no calmó el rugir de cientos de miles de egipcios en las calles.

