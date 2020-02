Comienza en Chile la campaña por aprobar o rechazar una nueva Constitución

En radio, prensa y calles ya se pueden emitir anuncios, pancartas y campañas a favor o en contra del plebiscito que se celebrará abril, en el cual los chilenos decidirán su suerte constitucional luego de varios meses de protestas antigubernamentales y una crisis política profunda.

Anuncios Lee mas

Este miércoles 27 de febrero comenzó oficialmente en Chile la campaña por el plebiscito para el 26 de abril, donde se decidirá, por primera vez en la historia de la democracia en un referendo si los chilenos cambian o mantienen la Constitución heredada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Pero la campaña extraoficialmente ya había comenzado hace al menos un mes. Los representantes de cada postura anunciaron entonces a sus directores de campaña, como si fueran estrellas de fútbol en temporada de fichaje.



Por el rechazo, el exdirector del Festival de Viña, Alex Hernández y su agencia publicitaria, apoyando al partido más reaccionario, a la ultraderecha chilena, la Unión Democrática Independiente (UDI). Este partido fue fundado por el ideólogo de la dictadura pinochetista Jaime Gúzman, redactor de la actual Constitución.



Los amarres de la actual Carta Magna chilena favorecen a los partidos de derecha, que con menor cantidad de votos consiguen mayor representación. Por eso no es de extrañar que muchos de los partidos de la coalición gobernante, Chile Vamos, se muestren favorables al rechazo.



Al otro lado de la cancha, a cargo de la campaña publicitaria por la aprobación, el oscarizado director de cine Sebastián Lelio, ganador de la estatuilla por 'Una mujer fantástica' que se alinea por la campaña para el Frente Amplio, la coalición más a la izquierda.



Pero no todos partidos lo tienen tan claro. Algunos como Renovación Nacional, de la coalición centroderechista Chile Vamos que representa Sebastián Piñera, harán campaña por ambas posturas, ya que se ha dejado "libertad de acción" a sus militantes que se dividen entre ambas opciones, aunque la mayoría en ese partido apuesta por el rechazo.



Partidos por ambas opciones



Bajo la campaña 'Queremos lo mejor para Chile', Renovación Nacional presentó este miércoles tres campañas: la institucional, la del apruebo y la del rechazo. "Como cualquier familia chilena, estamos divididos entre el apruebo y el rechazo", afirmó ante la prensa su presidente, Mario Desbordes.



"El 27 de abril, el partido va a estar unido, no va a ser fácil en los días previos, pero estoy seguro de que vamos a salir airosos de esta prueba. Esto es lo mismo que le va a pasar a muchas familias; conozco a varias que tienen un miembro a favor del apruebo y otro por el rechazo, y es por eso que también un hago un llamado a todas las familias chilenas a que esto lo hagamos con respeto, con tolerancia, por las dos opciones", señaló Desbordes.



Visitas puerta a puerta



También el Partido Socialista lanzó hoy su campaña por el apruebo, junto al Partido Comunista con una campaña llamada “Apruebo un Chile digno con A de atrevámonos a soñar”, en relación a votar por el apruebo y dentro de las dos opciones elegir AC, la opción de una Convención Constituyente no compuesta por políticos frente a la Convención Mixta, en la que los actuales políticos –una de las instituciones más desprestigiadas de cara a la ciudadanía en los últimos meses- redactarían la nueva Carta Magna.





Hoy comenzó oficialmente la campaña de cara al plebiscito del 26 de abril, donde las y los comunistas votamos:



—/— #Apruebo nueva Constitución.



—/— Convención Constitucional y marcamos AC.



¡Invitamos a todas y todos a votar #Apruebo con ‘a’ de atrevámonos a soñar! pic.twitter.com/epPjWrHvfP — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) February 26, 2020





En la misma línea se sitúan otros políticos de izquierdas como el Frente Amplio.







Los partidos contemplan además una importante actividad callejera y visitas puerta a puerta para convencer por una u otra opción a los casi 14 millones de personas dispuestas a votar.



La campaña por el apruebo empezó con fuerza, y la tarde del 26 de febrero se concentraron cientos de personas frente al Palacio de la Moneda, convocadas por las fuerzas de izquierda, –con banderas y sin logos políticos, la consigna que va a repetirse en todas las marchas- para mostrar su apoyo a la opción que permitiría a Chile tener una nueva Constitución, una de las demandas más repetidas durante el estallido social del pasado 18 de Octubre.



Tremendo banderazo del #Apruebo frente a la Moneda!!! 👏👏👏

Pero de lejitos sosi para no contagiarse de #PiñeraVirus 😂😂 pic.twitter.com/vxitp4mSUl — Anita 🍓 (@AnitaBohemia) February 26, 2020





Campaña extraoficial



Aunque la campaña comenzó oficialmente este 26 de febrero, Chile ya estaba en campaña en el último mes. Durante los últimos tres sábados consecutivos, se han concentrado manifestaciones en los barrios adinerados de Santiago a favor del rechazo, donde en varias ocasiones se han producido enfrentamientos con representantes de la otra opción.



Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), el 67% de los chilenos se mostraba en enero a favor de una nueva Constitución.



En Twitter y en el resto de redes sociales, las luchas de hashtags y la opción apruebo y rechazo se han dado el testigo en días alternos para situarse en lo alto de las tendencias del país, lo que ya daba un indicio de la campaña a venir en los próximos 57 días que restan para el plebiscito.

"Yo Apruebo... couf couf, Convención Constitucional. Tengo una tos que se me va a acabar el 26 de abril" #JavieraContador 💜💚💃😍#QueChiledecida pic.twitter.com/PzPjFEDa42 — #QueChileDecida (@Quechiledecida_) February 25, 2020



En redes sociales es también donde se ha visto la mayor creatividad. Apruebos con la forma de hot dog o perrito caliente (completo en Chile) uno de los platos populares favoritos de los chilenos, en bordados o en forma de meme… Por no hablar de la mejor plataforma política por el apruebo hasta la fecha, el Festival de Viña del Mar a través de la sección del humor, los trajes de bailarines, los carteles del público o las consignas de los artistas.





Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo