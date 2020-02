El TAS anula la suspensión del exnadador italiano Filippo Magnini

Anuncios Lee mas

Roma (AFP)

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anunció este jueves la anulación de la suspensión de cuatro años por dopaje del italiano Filippo Magnini, que fue doble campeón del mundo de 100 metros libres, ahora retirado.

El TAS explica en un comunicado haber estimado que no había "suficientes pruebas para concluir que Filippo Magnini violara el código mundial antidopaje".

"He ganado. El TAS me ha absuelto plenamente de toda forma de acusación. (...) Siempre he sido una persona y un atleta correcto", reaccionó Magnini en su cuenta Instagram.

El nadador había sido suspendido cuatro años en 2018 por las instancias antidopaje italianas por uso o tentativa de uso de sustancias dopantes.

La investigación de la agencia antidopaje había sido abierta después de un proceso penal contra Guido Porcellini, un médico nutricionista acusado de tráfico de productos dopantes. Fue suspendido treinta años por la justicia deportiva.

Magnini, de 38 años y retirado desde octubre de 2018, había sido citado en este caso, pero el suyo fue archivado por falta de pruebas. Algunos productos iban destinado a él, pero según los investigadores, no los habría utilizado ni recibido.

Magnini fue campeón del mundo de 100 metros en 2005 y en 2007 y obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 con el relevo 4x200 metros italiano.

También es conocido en Italia por haber sido durante varios años el novio de la campeona olímpica de 2008 de 200 metros, Federica Pellegrini, que es una gran estrella en el país.

