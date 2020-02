Exlideresa indígena afín a Morales detenida por corrupción en Bolivia

Anuncios Lee mas

La Paz (AFP)

La exlíder indígena Felipa Huanca, afín al expresidente boliviano Evo Morales, fue detenida preventivamente este jueves por un caso de supuestas irregularidades en la gestión del fondo agrario Fondioc, unas acusaciones de las que se declara inocente, informaron este jueves las fuentes involucradas.

Huanca, exejecutiva de la federación de mujeres indígenas Bartolina Sisa, piedra basal del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), fue capturada por orden de la Fiscalía, dijo el jefe policial anticrimen, coronel Iván Rojas.

La socióloga aymara era investigada desde 2014, pero su caso fue activado en los últimos días a petición del diputado aymara de derechas Rafael Quispe, actual ejecutivo de Fondioc.

Huanca, excandidata del MAS a la gobernación de La Paz, alegó inocencia. Quispe "me ha acusado, me ha difamado (pero) hasta ahora no me ha comprobado nada", dijo.

El gobierno de la presidenta transitoria, la derechista Jeanine Áñez, investiga a más de 500 altos funcionarios del gobierno de Morales, quien renunció al cargo en noviembre después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) encontrara irregularidades en las elecciones de las que el exmandatario se dijo ganador en primera vuelta.

Los exministros de Gobierno (Interior), Carlos Romero, y de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, fueron enviados preventivamente a la cárcel a raíz de esas investigaciones por supuesta corrupción en el ejercicio de sus cargos.

Otros exministros bolivianos como Juan Ramón Quintana (Presidencia), Vilma Alanoca (Culturas) y Javier Zabaleta (Defensa), que están refugiados desde noviembre en la legación mexicana de La Paz, también son requeridos por sedición y terrorismo.

Otros mandos cercanos a Morales, quien está refugiado en Argentina y está acusado de sedición y terrorismo en Bolivia, también están encarcelados preventivamente, en el marco de investigaciones pos supuestos casos de corrupción.

Bolivia efectuará elecciones generales el próximo 3 de mayo, con el partido de Morales, el MAS, en la cabeza de los sondeos con el 32% de la intención de voto, seguido del centrista Carlos Mesa, con el 23%. La presidenta Áñez marcha tercera, con el 21%, según una reciente encuesta de la empresa Estudios y Mercados.

