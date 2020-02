Calentamiento global: la alemana Naomi Seibt, la antítesis de Greta Thunberg

A los 19 años de edad, Naomi Seibt se está convirtiendo en la voz de los escépticos del clima. Cercana a la extrema derecha, es impulsada por The Heartland Institute, un grupo de expertos estadounidenses cercanos al presidente Donald Trump. Este es el perfil de esta joven alemana que lucha contra el "alarmismo climático".

Los escépticos del clima encontraron a su musa. Se llama Naomi Seibt, es alemana y denuncia el "alarmismo climático" a través de sus videos publicados en un canal de Youtube. En diciembre de 2019, el Heartland Institute, el grupo de expertos estadounidenses cerrados contra el consenso científico sobre el cambio climático, hizo de la joven su protagonista durante el foro sobre el 'Realismo Climático', organizado al margen de la COP25, en Madrid. Un mes después la contrataron para llevar su voz.



"Greta Thunberg ha conquistado el mundo con sus predicciones climáticas apocalípticas. Naomi Seibt es una estrella en ascenso, defiende un discurso científico realista sobre el cambio climático. ¿Quién es la mas razonable según ustedes?", pregunta el Heartland Institute en la leyenda de un video llamado 'Naomi Seibt vs. Greta Thunberg: ¿en quién confiar?".

"No quiero que entres en pánico"

Naomi Seibt es impulsada sobre el escenario como la "anti-Greta". Difícil no compárarlas: jóvenes, elocuentes, rubias, la sueca de 16 años y la alemana de 19 son ambas activistas pero de causas opuestas. Cuando Greta Thunberg advierte incansablemente sobre la emergencia climática, la otra advierte del "alarmismo".



Sin negar el calentamiento climático, que sin embargo considera "sobreestimado", Naomi Seibt cuestiona el impacto de la actividad humana sobre el fenómeno. Según ella, la conciencia climática es una "mala ideología antihumana". Ella espera también tranquilizar a los jóvenes que se movilizan durante los "Viernes para el Futuro", iniciados por Greta Thunberg.

"Quisiera que los jóvenes no le temieran al futuro o que creyeran que las antiguas generaciones destruyeron el Planeta; que las especies animales y la naturaleza está muriendo", dice.

Frente al éxito de Greta Thunberg, Naomi Seibt se inspira de sus elementos de lenguaje y comunicación. Ahora toma frases de la joven sueca, transformándolas a su cuenta. Por ejemplo el "quiero que entres en pánico" lanzado en enero de 2019 al Foro de Davos, lo convirtió en "no quiero que entres en pánico, quiero que pienses". Pero Noami Seibt no parece muy cómoda con la comparación: "La razón por la cual no me gusta el término 'anti-Greta' es porque sugiere que yo también soy una marioneta con cerebro lavado", explicó.

Libertad de expresión, crisis migratoria y extrema derecha alemana

Defendiéndose de toda manipulación, Naomi Seibt habla de su libre albedrio. Ubica su lucha bajo el virtuoso estándar de la libertad de expresión y en contra del pensamiento único, alegando su derecho a “exprimir el escepticismo sobre bases científicas”

Naomi Seibt dice haber empezado a “ser escéptica” en 2015. “Pero eso tuvo menos que ver con la ciencia del clima que con la crisis migratoria en Alemania”. Afirma que su espíritu crítico nació frente a temas que llegarían a un consenso en los “principales medios de comunicación”. En general, la crisis migratoria, el feminismo, la teoría de género, el socialismo, el posmodernismo… el cambio climático. Preguntas que están "todas ligadas en cierto sentido y que abren el camino al totalitarismo."

Los medios de comunicación alemanes han declarado que simpatiza con el ultraderechista partido Alternativa para Alemania (AFD, por sus siglas en alemán). Ella lo niega. Sin embargo, su primer video publicado en YouTube es un poema sobre la valentía, divulgado en abril de 2019 el AFD. También fue aplaudida en una reunión del partido en Munster, a principios de febrero.

En noviembre de 2019, participó en una conferencia de Instituto Europeo para el Clima y la Energía, un grupo de expertos alemanes cuyo vicepresidente, Michael Limburg, estaba en las listas de AFD para las elecciones legislativas de 2017 y fue durante esa conferencia que Naomi fue notada por el Heartland Institute.

El interés de los escépticos del clima estadounidense

Queda ver porque un grupo de expertos estadounidenses se interesa en una joven activista alemana. El Heartland Institute cuenta con el apoyo de los republicanos influentes, incluyendo William Harper, quien trabajó en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca entre 2018 y 2019. Ese científico fundador de la Coalición CO2, una organización que defiende el “papel vital del CO2 en nuestro medio ambiente” fue célebre por haber comparado la “demonización del CO2” a la “demonización de los pobres judíos bajo Hitler”.

Según el diario estadounidense, The Washington Post, los grandes defensores del CO2 temen que “la voluntad fuerte de Alemania para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero sea contagiosa”. En una nota del periódico, Naomi Seibt es presentada por un director de Heartland como “la estrella” del fóro sobre el realismo climático de Madrid, quien, “con mas de 100.000 visitas a su video” estaría bien ubicada para luchar en contra de la política climática alemana.

Ante las sospechas, Naomi Seibt ha respondido a los principales medios de comunicación. “¿Como se atreven?" retomando las palabras pronunciadas por Greta Thunberg ante las Naciones Unidas en septiembre 2019. Si la intervención de Greta Thunberg, elegida personalidad del año 2019 por la revista Time, alcanzó casi los 1,8 millones de vistas en Youtube, la de Naomi es de solo 38 000. La comparación entre las dos activistas se detiene allí.

Este articulo fue adaptado de su original en francés.



