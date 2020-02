México confirma la llegada del Covid-19 a su territorio

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México confirmó un primer caso en Ciudad de México y otro en el estado de Sinaloa, cuyo caso aún espera una segunda validación. Ninguno de los afectados estaría gravemente enfermo. En América Latina, estos casos se suman al ya confirmado en Brasil. En los demás países de la región, se están tomando medidas preventivas.

"Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente", fueron las primeras palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tras el pronunciamiento de las autoridades de salud que confirmaron que el Covid-19 ya se encuentra en México.

El Gobierno confirmó su primer caso de la enfermedad. Se trata de un hombre de 35 años de edad que se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Su condición es estable y según Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, su caso es "de muy bajo riesgo".

Un segundo caso se registró en el estado de Sinaloa. "En el transcurso de la madrugada un segundo caso en Sinaloa (...) dio positivo a la primera prueba reactiva que elaboró la Secretaría de Salud estatal, y aunque se espera la confirmación del INDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), se da por confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública", detalló López-Gatell, durante la conferencia de prensa matutina desde el Palacio de Gobierno.

La @SSalud_mx confirma un caso de #COVID19, que se encuentra en el @Respira_INER. El paciente es de bajo riesgo y está aislado para su observación.

América Latina se alista para enfrentar el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la epidemia del coronavirus está en un "momento decisivo" y aunque las autoridades chinas afirmaron que para mediados de abril piensan tener bajo control la situación, la última semana de febrero ha marcado un punto de inflexión al registrarse casos en todos los continentes, excepto la Antártida.

Con el primer caso registrado en Brasil, los países vecinos y otras naciones de América Latina intentarán bloquear la posible llegada del virus. Actualmente hay 20 casos sospechosos del nuevo coronavirus en territorio brasileño, 12 de los cuales son personas que regresaron de Italia. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han descartado 59 casos sospechosos desde que comenzó el brote.



En Colombia, un avión militar que repatrió a 15 ciudadanos de la ciudad china de Wuhan llegó a Bogotá, donde fueron recibidos por un equipo de expertos en salud, según informaron las autoridades. Sin embargo, los expertos dijeron que ninguno está contagiado.

Aunque en ese país el nivel de riesgo por el coronavirus cambió de bajo a moderado, el ministro de Salud, Iván González, afirmó que el país ya está preparado "no solo para recibir a estas personas que vienen hoy, sino para recibir y tener la capacidad de atender la epidemia que está en la humanidad".

En Venezuela, donde el sistema de salud se ha visto gravemente degradado por tantos años de crisis económica, se le estaba pidiendo a los pasajeros que completaran unos cuestionarios a su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, y estaba trabajando para extender la vigilancia a otros puertos de entrada. "Venezuela, con su sistema de salud pública y su pueblo consciente, va a enfrentar esta amenaza de virus, y vamos a salir airosos", dijo el presidente Nicolás Maduro.

Operativos de prevención en aeropuertos y puertos de entrada en cada país de Latinoamérica

En Puerto Rico se estableció un grupo de trabajo encargado de crear pautas a seguir en caso de que el virus llegue al territorio estadounidense. Las pautas ya se han enviado a todos los hospitales y epidemiólogos de la isla, y los profesionales de la salud son responsables de informar de inmediato cualquier caso sospechoso al epidemiólogo regional, dijo el Dr. Rafael Rodríguez, Secretario de Salud. "El objetivo común es responder al unísono y de manera proactiva a la posible entrada del virus, evitando la improvisación", dijo Rodríguez.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró el nivel máximo de alerta de salud. Desde enero, el país excluyó a las personas de China o aquellos con síntomas de coronavirus. El presidente salvadoreño, Nayib Bukkele, tomó medidas similares al prohibir el ingreso de viajeros de Italia y Corea del Sur. Los de China ya fueron prohibidos desde el pasado 31 de enero.

Panamá también declaró una emergencia nacional. El aeropuerto de Tocumen fue equipado con una zona de aislamiento para el examen de pacientes potenciales con COVID-19 y los barcos que pasan por el Canal de Panamá después de detenerse en una zona con contagiados, deben notificar a las autoridades panameñas antes de su llegada. Todos los barcos fueron sometidos a inspecciones sanitarias.

Pasajeros usan máscaras como precaución contra la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 durante su llegada al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, Brasil, el 27 de febrero de 2020. © Sebastião Moreira / EFE

El ministro de salud de Paraguay dijo que las personas que llegan de zonas con infección por coronavirus podrían ser puestas en cuarentena en sus hogares, incluso si no presentan síntomas. Aquellos con síntomas serán llevados a una sala de aislamiento del hospital.

En el caso de Chile, el país austral anunció una emergencia de salud y medidas que incluyen la compra de millones de máscaras y equipos de protección para los trabajadores de la salud. Los equipos en el principal aeropuerto del país estaban examinando a los pasajeros que llegaban de zonas con el virus.

Perú ha mantenido a un equipo de especialistas que trabajan en turnos de 24 horas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal puerto de entrada para los viajeros extranjeros. El Ministerio de Salud del país dijo que cinco hospitales estaban preparados para recibir pacientes y que el país tenía el equipo de laboratorio necesario para diagnosticar casos del virus en un día.

El ministro argentino de Salud, Ginés González García, pidió a los ciudadanos que reporten inmediatamente cualquier síntoma similar a la gripe, pues es la manera más eficaz para combatir la enfermedad, pero advirtió que no debe haber una sensación de pánico. Esto a pesar de que Argentina tiene fuertes lazos con Italia, uno de los países más afectados y principal foco fuera de Asia del coronavirus. No obstante, a los pasajeros que llegan de Italia les toman la temperatura y se les pide que firmen formularios declarando si tienen síntomas similares a los de la gripe o no.

El primer caso registrado en África subsahariana se reportó en Nigeria

Tras los casos registrados en Argelia y Egipto, Nigeria se convirtió en el primer país de África subsahariana con un caso por coronavirus. "El caso es un ciudadano italiano que trabaja en Nigeria y quien había regresado de Milán (Italia) a Lagos el día 25 de febrero", según el comunicado del Ministerio de Salud, que asegura que el paciente se encuentra "clínicamente estable, sin síntomas graves".



Las autoridades están trabajando para identificar a todas aquellas personas con las que el enfermo tuvo contacto a su llegada a Nigeria, el país más poblado de África, con cerca de 200 millones de habitantes, y primera nación del mundo con más habitantes en situación de pobreza extrema, por delante de India.

Con AP y EFE

