Carolina del Sur mide a los precandidatos demócratas de EE. UU. antes del supermartes

El exvicepresidente Joe Biden busca una victoria balsámica que le de aire frente al dominio de Bernie Sanders. Son las últimas elecciones primarias antes de que el próximo martes catorce estados otorguen un tercio de todos los delegados en juego en la carrera demócrata hacia la candidatura presidencial a la Casa Blanca.

La contienda por la candidatura presidencial demócrata llega al sur de Estados Unidos. Carolina del Sur entrega este sábado 29 de febrero 63 delegados, 9 de ellos de los denominados ‘súper delegados’ (representantes que ya están alineados con un precandidato).



Cada aspirante a la nominación demócrata llega a Carolina del Sur con un ojo puesto en el ‘supermartes’ del próximo 3 de marzo, pero para Joe Biden esta es una cita que quizás cobra más importancia. El exvicepresidente es el favorito para ganar estas primarias, algo que daría aire a su campaña después de las tres primarias previas en Iowa, New Hampshire y Nevada.



Biden no terminó entre los tres primeros en Iowa y New Hampshire, pero fue segundo en Nevada hace una semana. Ganar Carolina del Sur, en donde el 60% del electorado demócrata es afroamericano, sería demostrar que es un fuerte contendor de Bernie Sanders.



“Estoy en contra de cualquiera que intente deshacer el Obamacare”, dijo Biden un día antes de estas primarias en un evento electoral en Sumter. “Estoy contra cualquier presidente y demócrata que diga que lo va a destruir y a volverlo a hacer”, afirmó.

Unas mujeres saludan a Joe Biden, exvicepresidente de Estados Unidos, quien aspira a conseguir la nominación del Partido Demócrata. Greenville, Estados Unidos, 29 de febrero de 2020. © Elizabeth Frantz / Reuters



Bernie Sanders y el recuerdo de una derrota ante el electorado afroamericano



Bernie Sanders lidera de momento la carrera demócrata con 45 delegados, seguido de Pete Buttigieg con 26. Biden es tercero con 15 delegados, todos muy lejos aún de los 270 que se necesitan para ser el candidato del partido para la Casa Blanca.



Sanders pone a prueba en Carolina del Sur su simpatía con el electorado afroamericano. En la campaña de 2016, Hillary Clinton lo venció por más de 40 puntos y con el apoyo de 3 de cada cuatro electores de este colectivo.

Hasta ese entonces, Sanders venía disputando de tú a tú la carrera presidencial ante la antigua secretaria de Estado, pero Carolina del Sur terminó siendo el principio del fin. Sanders cayó también en el supermartes y no pudo volver a retomar la batalla ante Clinton.

El mismo Sanders ha querido resaltar el papel de este electorado durante meses diciendo que “no se puede ser el nominado demócrata sin el respaldo abrumador de los votantes negros y mestizos”.



Las últimas primarias antes de la entrada de Mike Bloomberg



Estas cuatro primarias antes del supermartes tienen un peso más simbólico que real, dado que la verdadera contienda por los delegados comienza en esos 14 estados. De hecho, el multimillonario Mike Bloomberg empezará a competir ese día.



Quien fuera alcalde de Nueva York, conocido por sus políticas conservadoras, ha invertido cientos de millones de dólares de cara al supermartes. Será su primera prueba de fuego después de un debate en el que terminó fuertemente atacado por sus rivales.

Son días clave de la nominación demócrata. Dada la cercanía entre las primarias de Carolina del Sur y el supermartes es poco probable ver abandonos en este momento. Se espera que todos los aspirantes esperen por lo menos hasta ese 3 de marzo para ver su desempeño.



Uno que parece tener la vista más allá del supermartes es Bloomberg, quien ya ha invertido en anuncios de televisión en Puerto Rico, en donde las primarias se realizan el 29 de marzo. Además, Bloomberg se desmarcó de sus rivales anunciando que apoya que la isla pueda decidir sobre ser el estado número 51 de la Unión Americana.

