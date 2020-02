Un mitin del expresidente catalán Carles Puigdemont convocó a 110.000 personas en Francia

Preparem-nos per a la lluita definitiva. No hem d’esperar temps millors perquè ja els tenim aquí i són entre nosaltres. Ja no ens aturarem, ja no ens aturaran!



📍200.000 gràcies, també als qui us han impedit arribar. Gràcies de tot cor.



Foto: @jordiborras / @MonDiari pic.twitter.com/PSb8hT3NDB