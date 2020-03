Argentina: Fernández anunció que enviará un proyecto de ley de aborto legal al Congreso

En la apertura de las sesiones ordinarias del Legislativo argentino, este domingo 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para que sea tratado por ese cuerpo. Dijo que lo remitirá en los próximos diez días.

En Argentina cifras no oficiales estiman que hay unos 500.000 abortos cada año, en ocasiones con graves consecuencias para la salud de las mujeres, ya que la ilegalidad lleva a que la práctica sea muchas veces realizada en condiciones riesgosas (especialmente entre los sectores más vulnerables de la sociedad).

Fernández dijo que la idea es que el proyecto que presentará "legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar".

La definición de qué debe entenderse por “tiempo inicial” posiblemente sea tema de debate, puesto que de ser muy limitado puede terminar siendo leído como restrictivo por los sectores promotores de la legalización. Por otro lado, para esos mismos sectores, que el Ejecutivo envíe su propio proyecto le da un inusual respaldo a su reclamo.

Y en lo que parece una señal para quienes se oponen al cambio normativo (la norma vigente, el Código Penal de 1921, con posteriores interpretaciones de la Corte Suprema, sólo considera no punible la práctica en casos de violación o de riesgo para la salud o la vida de la mujer), Fernández también anunció que enviará al Congreso “un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida".

"Todo lo que dijo el presidente es un triunfo de la lucha feminista"

"(Recibimos el anuncio de Fernández) con alegría y mucha esperanza de que este año sea ley finalmente", le dijo a France 24 en Español María Victoria Tesoriero, de la organización no gubernamental Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (la Campaña). "Todo lo que dijo el presidente", agregó, "es un triunfo de la lucha feminista".

Destacó el hecho de que Fernández hablara de la legalización del aborto no solo como una forma de evitar consecuencias de salud en los casos de abortos clandestinos, sino también como una defensa del derecho a decidir. “En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, dijo el presidente en su discurso.

Cientos de mujeres participan en una concentración a favor del aborto legal durante el XXXIV Encuentro Nacional de Mujeres el 12 de octubre del 2019. Demian Alday Estévez / EFE

"Rechazamos absolutamente el proyecto que enviará de legalización del aborto"

Los pañuelos verdes que simbolizan la lucha por la legalización, y que es el color de la Campaña, estuvieron presentes en varias de las bancas de los legisladores este domingo. Pero no fue el único color. También se vieron algunos celestes, que utilizan quienes no quieren que se modifique la normativa.

Es la puesta en colores de un disenso que existe en la sociedad argentina y que volverá a verse activamente en manifestaciones mediáticas y movilizaciones públicas de aquí hasta que se defina qué ocurre con la nueva ley. Ana Mármora, vocera de Frente Joven, organización que pertenece a la Unidad Provida, le dijo a France 24 en Español que no están sorprendidos: "Es algo que él venía anunciando en su campaña".

"Nos resulta hipócrita e incoherente este doble planteo y por supuesto rechazamos absolutamente el proyecto que enviará de legalización del aborto", agregó, en referencia a que Fernández anunció el proyecto de IVE junto al del Plan de los 1000 días.

"El poder Ejecutivo quiere instalar el aborto como un supuesto derecho en nuestra sociedad", agregó, e indicó que ya se están organizando para reclamar al Legislativo rechace la ley.

Como en 2018 el debate también estará en las calles

El proceso de discusión parlamentaria no necesariamente será sencillo. Además del proyecto que presente el Ejecutivo, cuyos detalles todavía no se conocen, estará en el debate el que ya ha presentado la ONG de Tesoriero, y es posible que haya otros. Será tarea de los legisladores evaluar los proyectos y dar forma definitiva a la ley que finalmente se vote en Diputados y Senadores.

"El temor que siempre tenemos nosotras con los cambios que se quieran introducir es que actúe el lobby de las jerarquías eclesiásticas, que actúe el lobby de las clínicas privadas, el lobby de aquellos que prefieran las situaciones de clandestinidad, ese es el temor", le dijo a France 24 en Español Myriam Bregman, exdiputada y referente del Frente de Izquierda.

Por su parte, Eduardo Valdés, diputado del Frente de Todos (oficialista) y exembajador en el Vaticano, le dijo a este medio que a pesar de que existen coincidencias entre este gobierno y el papa Francisco -de hecho Fernández reconoció en su discurso el apoyo del pontífice en torno al problema de la deuda que tiene Argentina- en este punto no hay posibilidad de que haya consenso: "Por supuesto que el Papa no va a estar de acuerdo sino no sería el Papa", señaló, "pero debo decir: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César: en la propia Italia existe la IVE".

Valdés adelantó que votará en contra, a contravía de lo que se espera de la mayoría de los diputados oficialistas. En 2018 el proyecto que la Campaña había presentado fue aprobado -con algunas pequeñas modificaciones- por la Cámara Baja (se espera que ocurra lo mismo este año), pero luego fue rechazado por el Senado.

Y, aunque los promotores de la legalización se sienten más optimistas que en la ocasión anterior, no está definido qué pueda suceder en la Cámara Alta. Como en 2018, también es de esperar que la sociedad, embanderada de verde por un lado y de celeste por el otro, lleve este debate a las calles para intentar influir en la decisión de los legisladores.

