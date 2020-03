Los drones 'made in Turkey' vuelan en apoyo del ejército turco en Siria

Anuncios Lee mas

Ankara (AFP)

Las imágenes de objetivos del régimen sirio pulverizados por esas aeronaves se repiten incasablemente en las televisiones turcas. Para vengar a sus soldados muertos en Siria y modificar el equilibrio de fuerzas, Ankara utiliza cada vez más drones armados, de los Turquía es uno de los principales fabricantes del mundo.

Estos aviones telepilotados han infligido importantes bajas a las fuerzas del régimen sirio en la provincia de Idlib (noroeste), donde Ankara ha tomado represalias tras la muerte de 34 de sus soldados, el jueves en ataques atribuidos a Damasco.

El ejército sirio afirma haber derribado al menos tres de estos drones turcos, no obstante, el aliado ruso de Damasco que controla el espacio aéreo en el noroeste de Siria no parece haber intervenido contra los aparatos de Ankara.

Estos drones tan publicitados no sólo permiten a Turquía atacar en Siria sin arriesgar la vida de sus pilotos, sino también promover su venta en tanto pretende convertirse en gran exportador de los mismos.

"La utilización de estos drones no tiene precedentes en la historia militar moderna" turca, dice a la AFP Arda Mevlutoglu, analista en defensa. "Este recurso eficaz parece haber cambiado la dinámica de la guerra civil en Siria...", añade.

- "Ataques más eficaces" -

Estos drones militares turcos son fabricados por Baykar, empresa dirigida por el yerno del presidente Recep Tayyip Erdogan, Selcuk Bayraktar, y Turkish Aerospace Industries (TAI).

Turquía "es líder de un grupo de países que destacan en este dominio tecnológico e intentan causar impacto", dijo Dan Gettinger, codirector del Center for the Study of the Drone au Bard College en Nueva York.

En el pasado, Ankara afirmó haber abatido a centenares de rebeldes kurdos en ataques con drones, pero el escenario de Siria le permite demostrar internacionalmente su desarrollo en este campo.

Para Ozgur Eksi, redactor jefe de la revista especializada C4Defence, el uso masivo de drones ha vuelto "más eficaces" los ataques turcos en los últimos días.

Tras destacar que las fuerzas armadas turcas destruyeron más de 100 tanques sirios en unos pocos días, explicó que "sin drones, tal empresa tomaría más tiempo y pondría en peligro la vida de los soldados turcos".

Además de sus ataques, estos aparatos también se usan para señalar objetivos para la artillería o los cazabombarderos.

"Esto permite a Turquía atacar a distancia, eludiendo el espacio aéreo sirio en tanto inflige grandes bajas a las fuerzas" enemigas, añadió Arda Mevlutoglu.

- "Motivo de orgullo" -

Gettinger calcula que Turquía cuenta con 94 drones armados Bayraktar TB2. Aunque son pequeños, disponen de armamento capaz de destruir blindados.

El entusiasmo turco por los drones no es algo nuevo, según Gettinger. Ankara ya se había lanzado al desarrollo de estas aeronaves en la década de 1990, cuestión de no depender de terceros países para procurárselos, como Estados Unidos e Israel con los que sus relaciones son tensas con frecuencia.

Erdogan repite incesantemente que Turquía aspira a ubicarse entre los diez principales exportadores de armas del mundo para 2023, coincidiendo con el centenario de la República turca.

"Si estamos en condiciones de realizar nuestras operaciones (militares) sin tener necesidad de la ayuda de nadie, es gracias a nuestro trabajo realizado y los resultados obtenidos", dijo el lunes en un discurso.

Hasta ahora, Turquía ha exportado drones a Catar y Ucrania, según Gettinger, y los ha desplegado en Libia en apoyo del gobierno de Trípoli contra el mariscal Jalifa Haftar, hombre fuerte del este del país que le disputa el poder.

Turquía trabaja con otros países, como Indonesia y Pakistán, ayudándolos a fabricar drones aportando su tecnología. "Esta industria es un gran motivo de orgullo" para Turquía, apostilla Gettinger.

