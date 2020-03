Arranca juicio de extradición de chileno acusado de desaparición de japonesa en Francia

Anuncios Lee mas

Santiago (AFP)

El juicio de extradición del chileno sospechoso de la desaparición de una estudiante japonesa ocurrida en 2016 en la ciudad francesa de Besançon arrancó este jueves en la Corte Suprema de Chile, con la acusación de la defensa de que aún en el caso hay más preguntas que respuestas.

Los alegatos se iniciaron tres meses después de que Chile recibiera formalmente el pedido por parte de la justicia francesa, que considera al chileno Nicolás Zepeda como autor del homicidio de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, y después de al menos tres postergaciones del proceso, que se inició pese a que hasta ahora no se ha encontrado el cuerpo de la joven.

El juez titular de la causa, Jorge Dahm, encabezó la audiencia, en la que el Estado francés estuvo representado por el director de la Unidad de Cooperación Internacional de Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, y del abogado Álvaro Hernández. Por parte de la defensa lideró los alegatos la abogada Johana Heskia.

"Lo que nosotros sostenemos y vamos a sostener en adelante es que para conceder la extradición tiene que haber una investigación seria que acredite la existencia del delito y evidentemente la participación, y en este caso nosotros estimamos que no es así", dijo Heskia a periodistas tras el fin de la audiencia, que se extendió por más de dos horas y en la que estuvo presente el acusado.

"Es una investigación que a juicio nuestro tiene más preguntas que respuestas", agregó la abogada.

Para el Estado francés, en cambio, los antecedentes no dejan dudas de la culpabilidad de Zepeda.

"Estamos convencidos, con los antecedentes que ha aportado el Estado requirente, que hay antecedentes suficientes para entender que hay elementos para acreditar la participación de Nicolás Zepeda en la muerte de Narumi y por lo tanto precede el pedido de extradición", afirmó de su lado Antonio Segovia.

- ¿Asesinato premeditado? -

De acuerdo al relato de Segovia en la audiencia, las pruebas recabadas por la justicia francesa "dan cuenta de un delito de asesinato doloso cometido con premeditación" por parte de Zepeda, expareja de Narumi Kurosaki, quien viajó a Francia especialmente para cometer el crimen después de enterarse de que ella tenía una nueva relación sentimental.

Los días previos al asesinato -que habría ocurrido la madrugada del 5 de diciembre de 2016- Zepeda compró material inflamable, siguió varios días a la víctima y la noche del crimen la invitó a comer y luego se fue con ella hasta la vivienda estudiantil en Besançon, donde la habría asfixiado estrangulándola. Posteriormente metió su cuerpo en una maleta y lo escondió en un bosque cercano, según la versión de la justicia francesa.

Luego el chileno realizó varias acciones para encubrir el delito.

Para elaborar este relato, la justicia francesa realizó triangulación de GPS del automóvil que Zepeda arrendó en Francia, revisó imágenes de cámaras de locales comerciales y las compras que realizó con su tarjeta de crédito.

A su turno, la defensa del chileno afirmó que "no se cumplen los requisitos para conceder a la extradición", en particular "no se cumplen el estándar de convicción necesario" que establece el ordenamiento jurídico chileno, como por ejemplo, la comprobación de la existencia del delito de homicidio, de acuerdo a la abogada defensora.

El chileno, que había amenazado a Kurosaki en un vídeo publicado en Internet que luego retiró, admitió que estuvo en su habitación la noche de su desaparición y que mantuvo con ella relaciones sexuales consensuadas, pero asegura que se fue inmediatamente después y ha negado toda responsabilidad en el caso.

Las audiencias del juicio de extradición se retomarán los próximos 18 y 19 de marzo, y luego el juez Dahm emitirá su sentencia, que puede ser apelada ante una sala de la Corte Suprema de Chile.

