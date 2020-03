Coronavirus: las cuatro fases del plan de prevención en Francia

Con casi 400 casos de Covid-19 en Francia, el Gobierno activó la etapa tres de su plan para combatir la epidemia en las próximas semanas. ¿Qué significan realmente estas diferentes fases para la vida cotidiana de los franceses? Aquí, la respuesta.

Cuarentena, restricciones y cierres... Francia "entró en una fase (para luchar contra el Covid-19) que durará semanas y probablemente meses”, dijo el presidente Emmanuel Macron a principios de esta semana.

El mandatario francés se reunió este jueves 5 de marzo con los principales investigadores públicos y privados en la lucha contra el coronavirus.

La fase tres, la de la epidemia, trata especialmente de mitigar los efectos de la propagación del virus, con medidas para evitarla.

Las cuatro etapas del proceso de gestión de epidemias. © Francia 24

¿Qué incluye cada etapa del proceso epidémico? Esta es la descripción de las cuatro fases.

• Etapa 1: evitar que el virus ingrese al territorio

Las medidas implementadas tienen como objetivo apartar a las personas infectadas o que regresan de un área de riesgo. Los casos probados se aíslan y se inicia una investigación para rastrear su actividad reciente e identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto con el virus.

• Etapa 2: limitación de la propagación del coronavirus

El 28 de febrero, Francia entró a la fase dos de su plan para combatir el coronavirus. Desde entonces, las autoridades están "haciendo todo lo posible para frenar la propagación del virus", según el ministro de Salud, Olivier Véran. Todavía no hay una circulación activa del virus, solo focos de contaminación dispersos. En Francia, se han identificado tres fuentes de contaminación en los departamentos de Oise, Alta Saboya y Morbihan.

En estas áreas, las escuelas están cerradas, los viajes son limitados y el teletrabajo se implementa en gran medida. Los eventos y manifestaciones públicas se cancelan.

El propósito de esta fase es dar tiempo a los establecimientos de salud para prepararse para la epidemia y una posible transición a la etapa 3.

Chercheurs des secteurs public et privé unissent leurs forces contre le Coronavirus. Je m’assurerai qu’ils aient à chaque étape les moyens nécessaires pour faire avancer leurs travaux. pic.twitter.com/QAT0yDDGPB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2020

• Etapa 3 o "etapa epidémica": el virus circula activamente

En esta etapa, "tendremos la impresión de que el país se detendrá, que los niños ya no irán a la escuela, que ya no iremos a trabajar... Esto no es lo que sucederá", aseguró la portavoz del Gobierno este martes.

"Los metros continuarán funcionando hasta nuevo aviso; el transporte público continuará funcionando hasta nueva orden... La vida en el país no se detendrá debido al coronavirus", insistió. "La transición de un departamento a otro no nos debería preocupar. Cada uno requiere respuestas diferentes y apropiadas", agregó el primer ministro, Édouard Philippe, en otra entrevista.

La frase 3 se define por la circulación activa del virus. Estamos oficialmente hablando de una epidemia. La estrategia de salud es diferente y va desde una lógica de detección y atención individual a una de acción colectiva. Ya no se trata de frenar la epidemia sino de mitigar sus efectos. El Ministerio de Salud estima que esta fase puede durar entre ocho y doce semanas.

Para definir las medidas a implementar, la Dirección General de Salud se basó en el plan de pandemia elaborado en 2011 para hacer frente a la influenza A-H1N1 en 2009.

Concretamente, este plan prevé la movilización de todos los activos de la salud (médicos, establecimientos, etc.). La atención de pacientes no graves se realiza de forma ambulatoria. Quienes muestran signos de gravedad son ubicados en establecimientos de salud específicos.

#ASKPPG : "Les masques c'est pour les malades ou pour éviter la maladie? C'est pas clair." (Twitter)



cc @olivierveran pic.twitter.com/TpE1gQ4sRV — Sibeth Ndiaye (@SibethNdiaye) March 5, 2020

En este punto, otras áreas se ven afectadas. Algunas líneas de trenes se pueden reducir. Las autoridades sanitarias también alientan el transporte individual y alientan a las empresas a implementar el teletrabajo. Las visitas a establecimientos de alojamiento colectivo o para personas mayores dependientes pueden estar sufrir restricciones.

Los establecimientos pre-escolares y educativos también podrían verse obligados cerrar sus puertas, aunque el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, aseguró esta semana que "el escenario del cierre total de la escuela no se llevaría a cabo". Así mismo, el Ejecutivo descarta la posibilidad de posponer las elecciones municipales. Finalmente, el plan de acción planea evitar la escasez y monitorear los precios de los productos sanitarios.

Paradoja: en la etapa 3, algunas de estas restricciones pueden aliviarse al mismo tiempo, ya que el virus realmente circula por todas partes, por lo tanto, ciertas precauciones serán inútiles.

• Etapa 4: fin de la epidemia.

La fase 4 señala un retorno a la normalidad, la situación antes de la epidemia. Sin embargo, las autoridades intentarán durante este período prepararse "para una nueva posible ola" .

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

