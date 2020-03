Mujeres guatemaltecas reclaman justicia por muerte de 41 menores en 2017

Anuncios Lee mas

Ciudad de Guatemala (AFP)

Cientos de mujeres guatemaltecas exigieron este domingo en una marcha justicia por la muerte de 41 niñas y adolescentes hace tres años en un refugio estatal para menores, una tragedia que conmocionó al país y que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Entres cánticos y bailes, colectivos de mujeres denunciaron impunidad en el caso y reclamaron castigo para los responsables del hecho.

"A tres años (de la tragedia) no se ha alcanzado justicia. Nosotras vemos claramente que hay algo que están tapando que no quieren que se sepa", dijo a la AFP la activista Rosa Gallardo, frente a un altar de flores levantado para recordar a las víctimas en la plaza central de Ciudad de Guatemala.

El 8 de marzo de 2017, un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la periferia este de Ciudad de Guatemala, dejó 41 niñas y adolescentes muertas y 15 heridas. Según la investigación, las menores incendiaron colchonetas en un salón donde fueron encerradas bajo llave luego de que intentaran escapar.

Protestaban por malos tratos e incluso explotación sexual en el centro. Altos exfuncionarios de gobierno a cargo del refugio, policías y una jueza figuran entre los procesados por el hecho.

Varias organizaciones han intentado que la justicia también procese por la tragedia al expresidente Jimmy Morales (2016-2020), pero sus fueros como mandatario y ahora como diputado al Parlamento Centroamericano lo ha impedido.

"No fue el fuego, fue el Estado" y "Las niñas no se tocan, no se queman, no se matan", se leía en varias pancartas durante la marcha, en la que algunas mujeres con los rostros cubiertos pintaron consignas en comercios y edificios públicos.

Gabriela Dávila, directora de la ONG Gente Positiva, señaló que la muerte de las niñas es "un crimen de Estado" y demandó al presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) realizar reformas profundas para la protección de la niñez.

Durante la marcha también se exigió el cese al acoso callejero, la despenalización del aborto y se realizó la performance "Un violador en tu camino" que popularizó el colectivo chileno Las Tesis.

