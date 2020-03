El norte de Italia aísla a 16 millones de personas para frenar el coronavirus

Il governo 🇮🇹 ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia #COVID19 e per mitigarne l’impatto sociale ed economico. Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo appello alla nazione ieri. L’🇮🇹 sta reagendo energicamente. L’OMS è con voi. pic.twitter.com/pHdSFJxWa1