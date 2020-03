Ante el coronavirus, Londres lucha contra la información falsa

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El gobierno británico creó el lunes una célula destinada a luchar contra la información falsa respecto al coronavirus, al tiempo que los supermercados del país comenzaban a imponer restricciones a ciertas ventas para evitar el desaprovisionamiento debido a una eventual ola de pánico.

La célula creada por Downing Street buscar formar una "imagen completa" del alcance y el impacto de la desinformación para darle respuesta cuando sea necesario, precisó el ministerio de Cultura, Medios, Deportes y Comunicación Digital.

Desde el inicio de la crisis, se han hecho virales numerosas informaciones falsas sobre el nuevo coronavirus, que causó más de 4.000 muertos en el mundo desde diciembre.

Así el servicio de "fact check" de la AFP estableció que el virus no fue creado en un laboratorio, beber agua no forma parte de las medidas de prevención y la cocaína no cura la infección.

Carl Bergstrom, profesor de la universidad de Washington y especialista sobre desinformación en línea, explicó recientemente a la AFP que quienes originan estas informaciones falsas utilizan en su mayoría la epidemia para "generar ingresos en línea", gracias a las numerosas visitas que le proporcionan ganancias en publicidad o mediante la venta de productos.

Desde hace varios días, muchos consumidores británicos se precipitan también a los supermercados o las webs para hacer reservas de papel higiénico, comida en conserva o gel antibacteriano, después de que la agencia de salud pública aconsejara a la población "hacer preparativos" en caso de confinamiento.

Para evitar que los comercios se vacíen, algunas cadenas de supermercados comenzaron a limitar desde el fin de semana las compras de artículos como gel y toallitas antibacterianas, pasta y leche.

