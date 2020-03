El deporte mundial lucha por sobrevivir al impacto del coronavirus

De Asia a América, los eventos deportivos se están cancelando, postergando o llevando a cabo bajo estrictas medidas por la epidemia del coronavirus Covid-19. Las decisiones venideras sobre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio concentran la atención.

Ni saludo de manos entre jugadores, ni conferencias de prensa, ni autógrafos a los fanáticos. La epidemia del nuevo coronavirus viene modificando, por fuerza mayor, la convivencia y las costumbres en los deportes en el mundo entero.

Italia es uno de los países más afectados, sobre todo ahora que la totalidad del territorio fue puesto en cuarentena para frenar la propagación del virus. Antes de esta medida, el partido Juventus- Inter de Milán se jugó a puerta cerrada el pasado fin de semana. Pero con esta disposición del gobierno de Giuseppe Conte, la Serie A queda suspendida así como todo evento deportivo en ese país.

Jugar a puerta cerrada es la nueva regla

El fútbol no será lo mismo mientras dure la epidemia. Los jugadores no podrán contar con ese "doceavo jugador" que puede ser el público sino que tendrán que acostumbrarse a jugar en estadios vacíos. Ese será el caso del PSG – BVB Dortmund este miércoles que no contará con los cerca de 40.000 espectadores que puede acoger el Parque de los Príncipe. Será entonces bajo estas condiciones que París tendrá la difícil tarea de clasificarse a la siguiente ronda de la Liga de Campeones, habiendo perdido el partido de ida. El costo económico de jugar sin aficionados se estima en cinco millones de euros.

El decreto del Gobierno francés, anunciado el pasado domingo 8 de marzo, prohíbe las reuniones de 1.000 personas o más en todo el territorio. La medida incluye los partidos de la Liga 1 y Liga 2 francesas y esto hasta el próximo 15 de abril. En total unos 450 eventos deportivos se verán afectados en el país.

Una medida similar anunciaron las autoridades españolas este martes 10 de marzo. El gobierno informó que toda competición deportiva profesional o no, de índole nacional o internacional tendrá que disputarse a puerta cerrada. De ahí que la Liga cumpla con esas medidas y todos los partidos de tanto de la Liga Santander como de la Liga SmartBank se jugarán a puerta cerrada por las dos próximas semanas.

Por su parte, la Asociación de Futbolistas Españoles AFE ha enviado una carta a las autoridades correspondientes pidiendo la cancelación de todos los partidos en todas las categorías en España.

Partidos de la Champions como el Valencia – Atalanta de este martes y el Barcelona - Nápoles programado para el 18 de marzo también se jugarán sin público. La medida significará para el club blaugrana una pérdida de 6 millones de euros, según explicó Josep Bartomeu, presidente del club.

Aún queda por definir si se jugará la próxima semana y bajo qué medidas el Juventus – Lyon, que podría ser reubicado por la UEFA, así como el Bayern de Múnich – Chelsea.

Los partidos de la Bundesliga en Alemania así como los de Europa League también han de celebrarse a puerta cerrada.

Fechas del Torneo de las Seis Naciones postergadas; en EE.UU las ligas extreman medidas

Los fanáticos del rugby van a tener que mantenerse en suspenso para saber qué país será campeón del Seis Naciones. El partido decisivo entre Francia e Irlanda programado para el 14 de marzo en París fue aplazado. Todo apunta a que se disputaría en octubre. Es el último en la lista después de Italia - Inglaterra que debía jugarse ese mismo día 14 y el Irlanda - Italia que estaba previsto para el pasado sábado en Dublín.

Por su parte, todas las ligas de deportes profesionales de EE.UU como la NBA, NFL, NHL, MLS y MLB han recortado el acceso a los vestidores y a las casas club de todo personal no necesario, algo que impacta a la prensa en particular. La medida entra en vigor a partir de este martes.

"La decisión no es la de prohibir la presencia de los medios sino de garantizar la seguridad tanto de los jugadores como del personal", explicó la NBA. Además de esto, quedan prohibidos los autógrafos, fotos y saludos con el público así como darse la mano entre jugadores.

La sombra del coronavirus sobre la Eurocopa y Tokio 2020

En medio del mar de cancelaciones y postergaciones, las grandes citas mundiales como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de este año concentran la atención. La UEFA mantiene por ahora el calendario de la Euro que se juega en 12 ciudades diferentes a través de Europa y cuyo partido inicial Turquía - Roma será en la capital italiana el 12 de junio próximo.

Segú el diario deportivo 'Gazzetta dello Sport', Italia podría pedir aplazar el evento o cancelar los partidos previstos en su territorio. Esto sin contar con que la Serie A debe trabajar en un nuevo calendario para el resto del torneo suspendido o cancelar el resto de temporada.

Por parte del Comité Olímpico Internacional COI, los planes no han cambiado: la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tokio sigue en pie para el próximo 24 de julio.

El impacto de posponer o desarrollar los juegos a puerta cerrada tendría un impacto global. Se espera la participación de 11.000 atletas olímpicos y 4.400 paraolímpicos además de los entrenadores y demás personal, el Gobierno japonés y los cerca de 80.000 voluntarios que esperan vivir una oportunidad como pocas.

Además, las cifras en juego son astronómicas, a sabiendas de que los patrocinadores han desembolsado al menos 3.000 millones de dólares al comité organizador. El COI tiene salvaguardas en caso de que se llegue a cancelar Tokio 2020, algo que solo ha ocurrido durante las guerras mundiales desde que existen los Olímpicos.

El COI se reunió durante dos días en Lausana, Suiza a comienzos de marzo. El presidente de la organización explicó que ante la cambiante situación del coronavirus en el mundo, el COI, el gobierno japonés y la Organización Mundial de la Salud trabajan estrechamente. "Tenemos este grupo de trabajo común que mantiene reuniones con regularidad. Examinamos cada cuestión que pueda aparecer, pero no especulamos sobre posibles desarrollos futuros", explicó Thomas Bach, presidente del ejecutivo olímpico. El directivo fue tajante en afirmar que la cancelación de las olimpiadas no está sobre la mesa.

Por ahora la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica se llevará a cabo en una ceremonia austera, sin público y con tan solo una centena de invitados en Atenas este 12 de marzo próximo.

