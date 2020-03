Paro de mujeres: en México desaparecieron, en Chile y Argentina inundaron las calles

De tomarse masivamente las plazas a desaparecer de las calles. En México, las mujeres continúan con una segunda jornada de reivindicación de sus derechos femeninos después de un histórico 8 de marzo en el que colmaron las calles. En Chile, volvieron a marchar por todo el país y en Argentina, piden el derecho a abortar.

¿Cómo sería la vida sin mujeres en las oficinas, los autobuses, los mercados, las universidades o los hospitales? Desaparecer de la sociedad para visibilizar las opresiones a las que se ven sometidas. La protesta contra las violencias machistas, las desigualdades y los derechos restringidos que inundó las calles en un inédito ocho de marzo, volvió en forma de huelga general.

“Ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. Unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un solo día, para que se den cuenta de que están dejando en el olvido al 52% de la población”, fue el llamado de las activistas que convocaron el paro nacional de mujeres el 18 de febrero.

El 9 ninguna se mueve. El colectivo Brujas del Mar, del estado de Veracruz, comenzó la campaña de protesta a través de las redes sociales con un hashtag #UnDiaSinNosotras, invitando a todas las mujeres a cesar sus actividades durante las 24 horas posteriores al Día Internacional de la Mujer. Una acción política, social y económica que se extendió hasta Chile y Argentina, donde millones de mujeres también se sumaron al paro feminista en solidaridad con sus compañeras mexicanas.

Tu novia/amiga/tía/prima/hermana/mamá vive en #Mexico y no te responde? Es porque hoy es el Paro Nacional #UnDiaSinNosotras en MX. Por que lo hacen? Porque las mujeres en mexico quieren representar cómo sería un día si todas ellas murieran. Desparareciendo por completo por 24hrs pic.twitter.com/h458bkS9HK — Cec (@cecilceciliceci) March 9, 2020

Las calles de Ciudad de México, normalmente congestionadas por el tráfico, estaban prácticamente vacías. La ausencia femenina se hizo notar en el transporte público, las aulas y las oficinas donde solo había hombres. “El paro cumplió con su objetivo, según estimaciones de la prensa nacional el 53% de la población femenina en México no realizó actividad alguna y el 43% restante, aquella que por sus propias actividades no pudieron parar, vistió una prenda morada”, dijo la periodista y activista mexicana, Martha Canseco, a France 24.

“Basta ya de violentar a las mujeres y a las niñas”

Las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral del país, pero las desigualdades en el ámbito laboral son evidentes. También el trabajo no remunerado o parte de la economía sumergida que realizan millones de mexicanas. “El objetivo del paro fue hacer notar qué pasaría en este país si las mujeres, que somos más de la mitad de la población, ya no estuviéramos y lo quisimos hacer notar, porque pareciera que ese es el propósito del machismo mexicano, desaparecernos del planeta”, explicó Canseco.

El motivo de esta huelga es visibilizar las violencias –cada día diez mujeres son asesinadas en México- y desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en el país; el aumento de las desapariciones y los feminicidios, que se incrementaron en un 137% en los últimos cinco años. Tan solo en 2019 se registraron 1.000 feminicidios, según los datos oficiales. “Tanto la marcha de ayer -con cifras récord de asistencia- como el paro de hoy fueron todo un éxito. El mensaje es muy claro: basta ya de violentar a las mujeres y a las niñas”, concluyó la periodista.

Los zapatos rojos de mujer son vistos colocados por un manifestante en la plaza principal del Zócalo, durante la protesta "Un día sin mujeres", como parte de la escalada de protestas históricas contra la violencia de género, en la Ciudad de México, México, 9 de marzo de 2020. © Henry Romero / Reuters

El plantón feminista fue apoyado por empresas, universidades y por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo felicitó a las mujeres que salieron a marchar. Mientras que las mujeres zapatistas del suroriental estado de Chiapas se sumaron al paro nacional feminista para exigir un alto a la violencia en el país. Con sus característicos pasamontañas para cubrir sus rostros y sosteniendo velas, las mujeres del Ejército Zapatista Nacional (EZLN) se reunieron durante la madrugada en la vía que conduce a la ciudad de Comitán de Domínguez y corearon consignas de protesta.

Chile, la lucha feminista continúa en las calles

En Santiago, las mujeres continuaron la segunda jornada de protesta volviendo a marchar masivamente por las calles y plazas del país. Desde primera hora de la mañana, cientos de ellas –que vestían uniformes médicos, monos industriales y uniformes escolares- se unieron a la marcha que recorrió el centro de la capital y que llegó hasta la oficina del presidente Sebastián Piñera.

Una mujer camina junto a un vehículo de la policía antidisturbios durante una huelga de mujeres como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer en Santiago, Chile, 9 de marzo de 2020. © Sofia Yanjari / Reuters

"Hoy nos volvemos levantar en una huelga general feminista porque el movimiento da un paso adelante en este proceso de revuelta popular y queremos decir que hoy en día nuestras vidas son un problema político", sentenció la portavoz de la Coordinadora Feminista 8M, Javiera Manzí.

En un ambiente festivo, las chilenas bailaron y corearon canticos feministas por segundo día consecutivo, pidiendo igualdad de género y el fin de la violencia estructural machista: "¿Y cómo, cómo, cómo diablos pueden torturarnos y violarnos y nadie hace nada?" Una marcha que se enmarca también dentro de las protestas antigubernamentales que se suceden en el país desde el octubre y donde las mujeres han tenido un importante papel al frente de las manifestaciones.

"Las mujeres no son respetadas ni en la economía ni en la sociedad", dijo Antonia Cáceres, de 16 años, que se saltó la escuela para marchar. "Estoy en una escuela de un solo sexo y todavía vemos mucho machismo. Un profesor me dijo que las matemáticas y las mujeres no van juntas, que nunca lo entenderíamos”, se quejó la joven.

Desde el inicio de las protestas las consignas feministas se han mezclado con los reclamos de la lucha social, que batalla contra el Gobierno del conservador Piñera y contra el modelo neoliberal del país, considerado por muchos como la causa de las desigualdades sociales.

Las argentinas marchan por la legalización del aborto y el fin de la violencia machista

Una mujer participa en una manifestación en apoyo de la huelga mundial de mujeres y contra la violencia de género en Buenos Aires, Argentina, 9 de marzo de 2020. © Mariana Greif / Reuters

Con el emblematico pañuelo verde a favor del aborto, las manifestantes volvieron a tomar las calles para apoyar la huelga feminista en América Latina. Algunos sindicatos apoyaron la huelga de mujeres y convocaron, como en México, un cese de las actividades por 24 horas.

Las argentinas reivindicaron en el segundo paro no solo el aborto legal, seguro y gratuito, sino también el fin de los feminicidios y las desigualdades económicas y los endeudamientos a los que están sometidas. "Este 9 paramos y nos movilizamos porque la deuda es con nosotras y nosotres porque no aceptamos el ajuste del FMI, ni que la deuda se pague con los despojos extractivistas de nuestros territorios", aseguraron desde el colectivo Ni Una Menos.

Con EFE, Reuters y medios locales

